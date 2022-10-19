Генетика, беременность и несбалансированные гормоны: семь причин роста волос на подбородке у женщин и способы от них избавиться

Густые, здоровые волосы на голове — это гордость любой женщины, а вот о волосах на лице такого сказать нельзя. Если волосков на подбородке немного и они светлые — это одно, но если они растут густо и хорошо видны, для женщины это может стать настоящей проблемой. Иногда такая растительность имеет безобидное происхождение, но в некоторых случаях это признак чего-то более серьезного,.

Нормально ли женщине иметь волосы на подбородке

Если у вас есть несколько волосков на подбородке, не волнуйтесь: вы не одиноки в этом. И даже если они упрямо отрастают после бритья или выщипывания, паниковать все равно не стоит. Однако, если вы имеете дело с более густой и темной растительностью на подбородке, у вас может быть «гирсутизм».

Гирсутизм — это состояние, при котором у женщин растут жесткие темные волосы на теле в нетипичных местах. Сам по себе он не опасен, но может указывать на то, что в организме имеются более серьезные проблемы со здоровьем. Вот 7 наиболее частых причин отрастания волос на лице у женщин.

Генетика

Как и многие особенности организма, волосы на подбородке могут быть генетической чертой. Если вы видели в прошлом то же самое у своей бабушки или матери, то вы рано или поздно заметите волоски и на своем собственном подбородке, когда вам будет столько же лет.

Несбалансированные гормоны

Если ваше тело ведет себя странно, ответ часто заключается в изменении гормонального фона. Волосы на подбородке — не исключение. Избыток андрогенов — мужских половых гормонов, является частой причиной роста у женщин волос на подбородке.

Наличие этих гормонов является нормальным, но иногда дисбаланс может вызвать рост волос в областях, предназначенных для мужчин. Кроме того, обилие мужских гормонов делает эти волосы более густыми и заметными, чем при избытке у женщины эстрогена.

Возраст

Баланс гормонов в нашем организме меняется на протяжении всей жизни. В климактерическом возрасте женщины начинают вырабатывать меньше эстрогенов. Если именно в этом возрасте ваш рост волос на подбородке усилился, это точно связано с большими внутренними изменениями. Вы можете заметить, что со временем гормональный фон стабилизируется и волосы перестанут отрастать там, где не нужно.

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Синдром поликистозных яичников

Это довольно неприятное и опасное состояние, при котором оказывается глубокое влияние на репродуктивное здоровье женщины. Симптомы включают нерегулярные менструации, проблемы с похудением, бесплодие, иногда наросты и воспаления на яичниках.

Кисты мешают нормальной выработке эстрогена. Гирсутизм — еще один побочный эффект, поэтому женщины с этой проблемой часто бывает больше волос на подбородке и вдоль линии челюсти. Если вы замечаете у себя вышеуказанные симптомы, поговорите со своим врачом.

Синдром Кушинга

Избыточные волосы на лице у женщин, по данным Национального фонда заболеваний надпочечников, иногда говорят о развитии синдрома Кушинга. Кортизол — гормон стресса — вырабатывается при этом заболевании в избыточном количестве. Либо ваши надпочечники сами по себе слишком много производят его, либо под действием некоторых лекарств их выработка ускоряется.

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Избыток волос в данном случае — тревожный симптом. Также при синдроме Кушинга нередко возникают растяжками, вес резко увеличивается, развивается диабет 2 типа. Если это то, с чем сейчас столкнулись вы, поговорите со своим врачом. Синдром хотя и неприятный, но успешно лечится при своевременном обращении.

Врожденная гиперплазия надпочечников

Обычно это состояние диагностируется у ребенка сразу после рождения. Дефект встречается у одного из 10 000–18 000 детей. В организме при таком заболевании не хватает важного фермента. Именно он выделяет надпочечниками нужные гормоны. В итоге в организме у женщины становится избыток мужских гормонов, рост лишних волос от этого ускоряется.

Беременность или прием противозачаточных средств

Одним из самых больших гормональных изменений, которые может претерпеть женский организм, является беременность. Необычный или чрезмерный рост волос на подбородке не должен беспокоить беременную женщину. Все придет в норму после родов, и о неприятных волосках можно будет забыть.

Точно так же дамы, использующие гормональные противозачаточные средства, могут испытывать необычный рост волос из-за изменений, которые претерпевает их тело. Эти гормональные сдвиги обычно носят временный характер, и лишние волосы на подбородке исчезают, когда восстанавливается химический баланс.

Как избавиться от нежелательных волос на подбородке?

Многим женщинам волосы на подбородке могут помочь диагностировать серьезное заболевание. Тем не менее, это не значит, что их нужно оставлять. Самый простой способ удалить волосы на подбородке — просто выщипать их, обесцветить или удалить воском.

Более долгосрочные решения могут включать лазерное удаление или, для кого-то с гормональным заболеванием, разговор с врачом о достижении лучшего баланса. Конечно, не стоит просто игнорировать это состояние, как симптом. Если есть вероятность, что у вас более серьезное заболевание, незамедлительно обращайтесь к врачу!