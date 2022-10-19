 

Подмосковные врачи спасли выпавшего с четвертого этажа мужчину

19.10.2022, 20:29, Разное
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В Подмосковье врачи спасли жизнь мужчине, который поступил в Московскую областную больницу с многочисленными травмами после падения с четвертого этажа. У пациента диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, многооскольчатые переломы костей таза и верхней бедренной кости, множественные переломы ребер, скопление жидкости в грудной клетке и разрыв печени с внутренним кровотечением. Об этом сообщают “Вести Подмосковья”.

Мужчина перенес ряд операций. Хирурги ушили поврежденные участки печени, убрали кровь из полости живота. Нейрохирурги провели медикаментозное лечение. После стабилизации состояния пациента поработали и травматологи, как сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”,

“Мы собрали все тазовое кольцо по кусочкам и надежно зафиксировали”, – цитирует заведующего травматологическим отделением Арутюна Туфаняна телеканал “360”.


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