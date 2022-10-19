Скончался режиссер Давид Кеосаян
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Режиссер, сценарист и продюсер Давид Кеосаян скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщила главред RT Маргарита Симоньян в личном блоге.
Смерть кинодеятеля подтвердила его дочь, актриса Лаура Кеосаян в беседе с телеканалом “360”.
Причина смерти брата брата Тиграна Кеосаяна пока неизвестна. Как отмечает “Царьград”, место и время прощания с режиссером будут объявлены дополнительно.
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