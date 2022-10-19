 

Кусок торта со свадьбы принцессы Дианы и принца Чарльза выставлен на аукцион

19.10.2022, 20:05, Разное
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Лот дня – на аукцион Dore and Rees Auctions выставлен кусок фруктового торта (одного из 23 тортов), который состоял аж из 5 ярусов и был 5 футов в высоту, со свадьбы короля Карла III и принцессы Дианы. Об этом пишет New York Post. Стартовая стоимость кусочка – 300 фунтов стерлингов. Лот уйдет с молотка уже завтра, 20 октября. Эксперты считают, что цена будет гораздо выше заявленной потому, что торт сохранился в подарочной упаковке, на крышке которой есть знак отличия принца Уэльского, а также инициалы C и D (Charles & Diana) и надпись “Букингемский дворец, 29 июля 1981 года”.

Торт принадлежал Найджелу Рикеттсу, работавшему в Букингемском дворце французским полировщиком полов. Свою порцию десерта он унес домой и хранил больше 40 лет в оригинальной коробочке. Мужчина умер в начале 2022 года, и эксперт аукционной компании Dore and Rees приехал к нему домой, чтобы оценить некоторые предметы. Тогда он и обнаружил кусок свадебного торта, все еще завернутый в салфетку и жиронепроницаемую бумагу. Несмотря на многолетнюю выдержку, десерт почти не испортился – скорее всего, из-за большого количества алкоголя, который был использован во время приготовления.

Кстати, в 2014 году кусок того же торта был продан за 990 фунтов стерлингов, а в 2021-м – за рекордные 1850 фунтов. Так что в том, что и сейчас на товар найдется свой покупатель, мы не сомневаемся.


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