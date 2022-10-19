Рози Хантингтон-Уайтли показала новые фотографии сына и дочери от Джейсона Стэтхэма

Рози Хантигтон-Уайтли полностью вернулась к работе после рождения второго ребенка и продолжает развивать свой бизнес и коллаборации с известными брендами. Две недели назад модель впервые после вторых родов снялась в нижнем белье, представив свою новую коллекцию белья для Marks & Spencer – их сотрудничеству в этом году исполняется 10 лет. А в апреле этого года Рози запустила коллекцию помад Rose Inc Satin Lip.

Но и время на дом и семью модель успевает находить. В ее блоге редко встретишь снимки детей, еще реже – мужа, актера Джейсона Стэтхэма. Сегодня она опубликовала новые кадры 10-месячной дочери Изабеллы Джеймс и 5-летнего сына Джека. Пока с младшей она, в основном, играет только дома, со старшим звездная мама часто выходит на прогулки. Идиллия!

Напомним, что дочь Рози и Джейсона, которые вместе с 2010 года, по имени Изабелла Джеймс родилась в “магическую” дату – 2.02.2022. А о беременности модель объявила в середине августа прошлого года. Вскоре после родов экс-“ангел” Victoria’s Secret показала их семейное гнездышко и как выглядят домашние будни с маленькой дочерью, опубликовала ню-фото, сделанное во время второй беременности, а также рассказала о том, как прошли эти 9 месяцев.

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм познакомились на вечеринке и, как вспоминает “ангел” Victoria’s Secret, между ними сразу пробежала искра. В январе 2016 года звезда боевиков сделал ей предложение. Через несколько месяцев после помолвки, 24 июня 2017 года, у пары родился сын Джек. Несколько лет назад в интервью Extra Рози призналась, что они с Джейсоном повременили со свадьбой, так как “долго были заняты своей работой, а потом появился Джек”:

Так что это просто не было у нас в приоритете. Самое главное, мы счастливы вместе. Будет здорово сделать свадьбу, когда Джек немного подрастет и сможет принять участие в церемонии.