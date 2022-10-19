Скандалы: Мусорное дело

Директор бурятского оператора ТКО «ЭкоАльянс» Дмитрий Дружинин признал свою вину

Директор регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Бурятии — ООО «ЭкоАльянс», — депутат Народного Хурала и президент региональной Торгово-промышленной палаты Дмитрий Дружинин оказался на скамье подсудимых. В Кабанском районном суде началось рассмотрение громкого уголовного дела о загрязнении мусором и продуктами его горения окружающей среды в непосредственной близости от Центральной экологической зоны Байкала.

Руководитель ООО «ЭкоАльянс» Дмитрий Дружинин обвиняется органами предварительного следствия в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ – нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, создавшее угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде. За данное деяние предусмотрено наказание от крупного штрафа до двух лет лишения свободы.

Поручение президента

Уголовное дело было возбуждено после обращения жителей поселка Селенгинск на «прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным в июне 2021 года. Свыше 70 человек пожаловались главе государства на огромную несанкционированную свалку, отравляющую окрестности, в том числе и жилые микрорайоны, зловонием и продуктами горения.

— Такие вопиющие случаи требуют оперативного реагирования, – заявил Владимир Путин.

Реакция Следственного управления СКР по Бурятии не заставила себя долго ждать. В ходе проверки было установлено, что на свалку в Селенгинске подрядчики «ЭкоАльянса» свозили мусор сразу из двух районов — Кабанского и Прибайкальского. До начала 2021 года транспортировкой отходов занималось местное ООО «БХК-Восток», которое арендовало земельный участок под свалку и следило за его содержанием (целостностью ограждения, отсутствием очагов горения и т.д.).

Однако после того, как директором «ЭкоАльянса» стал Дмитрий Дружинин, регоператор отказался оплачивать работу ООО «БХК-Восток», и проверенный, лицензированный перевозчик вынужден был прекратить деятельность по обращению с ТКО. Был расторгнут и договор аренды участка.

После этого «ЭкоАльянс», возглавляемый Дмитрием Дружининым, заключил договор на транспортирование отходов с улан-удэнским предпринимателем Евгением Шурыгиным. Источники в сети называют последнего «близким и давним знакомым» директора регоператора. Так или иначе, но «ЭкоАльянс» почему-то не удосужился проверить, заключен ли его новым подрядчиком договор аренды земельного участка, на котором располагается мусорный полигон. А договора-то как раз и не было.

В итоге, как установил Следком, мусор стали незаконно сваливать прямо вдоль грунтовой дороги, даже не довозя его до свалки.

Показательно, что договор на транспортирование отходов в Кабанском районе был заключен с ИП Шурыгиным без проведения торгов и, судя по всему, даже в отсутствие у последнего лицензии! По данным Забайкальского межрегионального управления Росприроднадзора, лицензия на осуществление деятельности по транспортированию отходов IV класса опасности была выдана ИП Шурыгину позднее.

Мусорные завалы вокруг Байкала

От некачественных услуг «ЭкоАльянса» настрадались в тот период не только жители Селенгинска, но и других поселений Кабанского района, на территории которого находится Байкальский заповедник, заказники в дельте реки Селенги и другие особо охраняемые природные объекты.

Глава поселка Выдрино Светлана Орлова рассказала журналистам «Вести-Иркутск», что бурятский «мусорный» регоператор устроил прямо на побережье Байкала «перевалочный пункт» ТКО, поступавших сюда с прилегающих территорий.

Из поселка, расположенного на берегу Священного моря, отходы вывозились нерегулярно. Здесь царит тот же мусорный пейзаж, что и в окрестностях Селенгинска. Руководство «ЭкоАльянса» ссылалось на какие-то «поломки техники».

— Козы, коровы копаются в контейнерах. Мы боимся падежа скота. Собак бездомных тоже целая куча бегает, разносит мусор. За детей страшно, они ведь играют на этих грязных улицах. А запах… Это какой-то кошмар творится, – поделилась жительница Выдрино Тамара Сидорова.

На многочисленные жалобы населения отреагировала прокуратура Кабанского района. Надзорный орган установил, что «обязанность по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов осуществлялась ненадлежащим образом». Директору регоператора было внесено представление об устранении нарушений.

При этом власти Бурятии, как будто не замечая происходящего, намереваются превратить поселок на берегу Байкала в туристический кластер. Декларируются планы строительства отеля, причала с маяком и горнолыжного курорта на горе Мамай. Туризм на помойке – это, конечно, оригинальный тренд. Но вряд ли россияне и иностранцы из дружественных стран массово двинут полюбоваться на пасущихся среди мусора коз… Фактически своей безобразной работой «ЭкоАльянс» под руководством Дмитрия Дружинина ставит под угрозу срыва один из перспективных проектов и в целом снижает привлекательность Бурятии для инвестиций в отрасль туризма.

По трем эпизодам

Перечисление всех «мусорных апокалипсисов» в Бурятии потребует многих страниц. В поле зрения следствия по уголовному делу Дмитрия Дружинина попали особенно грандиозные свалки, в том числе возникшие наряду с Селенгинском и Выдрино мусорные завалы в Тункинском национальном парке. Таким образом обвинение предъявлено не по одному а сразу по трем эпизодам. Его точная фабула станет известна после оглашения обвинительного заключения в суде.

В первый же год после назначения Дмитрия Дружинина директором «мусорного» регоператора Бурятии количество претензий к качеству услуг последнего выросло в разы. Различные надзорные ведомства регулярно обязывают «ЭкоАльянс» производить перерасчеты в пользу потребителей, судя по всему, из-за нарушений графика вывоза ТКО. А после Родительского дня в этом году на планерке в мэрии Улан-Удэ регоператору устроили настоящую нахлобучку: на кладбищах региональной столицы произошли пожары по причине возгораний скопившегося мусора, заявки на вывоз которого были поданы муниципальной службой, но не исполнены компанией. Там же, где мусор все-таки вывозился, было зафиксировано около 50 фактов повреждения объектов благоустройства территорий и контейнерных площадок техникой «ЭкоАльянса» и его подрядчиков.

Более того, в августе этого года мусоровоз «КамАЗ» задавил в Улан-Удэ 9-летнего мальчика. По сообщениям СМИ, спецавтомобиль принадлежит одному из подрядчиков регоператора – уже упоминавшемуся Евгению Шурыгину, фигуранту истории со свалкой в Селенгинске.

Под покровительством главы Бурятии?

Сам Дмитрий Дружинин после назначения директором «ЭкоАльянса» заявлял, что приглашен на эту должность в качестве «антикризисного менеджера». Он подробно рассказал в СМИ о том, кто именно его пригласил:

«Мне позвонил глава Республики Бурятия с предложением [возглавить «Экоальянс»]. Ситуация достаточно сложная, и Алексей Самбуевич попросил зайти и посмотреть систему изнутри. Когда я у него спросил: «Какая основная задача?», он сказал прямо: «Надо вытащить компанию из кризиса»

Возможность поставить во главе регоператора «своего» человека появилась у главы Бурятии Алексея Цыденова после того, как правительство республики получило контроль над 50 % уставного капитала компании через АО «Республиканский мусороперерабатывающий завод».

Ранее Дмитрий Дружинин возглавлял Улан-Удэнский энергетический комплекс (УУЭК) – филиал ТГК-14. В период его руководства предприятие «прославилось» жесткими мерами по отношению к должникам (вплоть до отрезания батарей), многочисленными авариями на теплотрассах и поддержанием температуры в квартирах улан-удэнцев на минимально допустимом уровне даже в лютые холода, что сити-менеджер Александр Аюшеев прямо назвал «изощренным садизмом». Были зафиксированы факты вымогательства взяток подчиненными Дмитрия Дружинина за подключение к теплосетям объектов малого и среднего бизнеса.

Не удивительно, что «антикризисный менеджемент» от бывшего руководителя УУЭКа обернулся тем, что «ЭкоАльянс» регулярно проигрывает в арбитражном суде процессы по искам своих бывших подрядчиков, занимавшихся сбором и транспортировкой отходов, но вытесненных с рынка неплатежами заказчика. А также несет значительные затраты на сторонних юристов в других безуспешных судебных тяжбах. Похоже, что не работает система сортировки ТКО с извлечением вторичного сырья, которое могло бы стать, но до сих пор не стало дополнительным источником выручки регоператора. Мусор в Бурятии просто закапывают на уже переполненных полигонах, хотя есть постановление правительства России, прямо запрещающее делать это без предварительной сортировки. Платить за захоронение несортированных отходов приходится намного больше.

Бюджетный пир во время СВО

Подобная расточительность не мешает «ЭкоАльянсу» получать многомиллионные бюджетные субсидии на покрытие долгов. В том числе и после начала специальной военной операции в Украине, когда все ресурсы, казалось бы, должны быть сосредоточены на достижении победы, оказании помощи военнослужащим и добровольцам, их семьям. Но, похоже, у депутатов Народного Хурала, которые инициировали (надо полагать, не без отмашки сверху) вопрос о выделении регоператору очередной субсидии в размере 99,7 млн рублей на расчеты с мусорными полигонами в апреле этого года, какое-то свое, особое понимание приоритетов.

Любопытно, что вскоре после выделения этой субсидии Дмитрий Дружинин надолго исчез из поля зрения общественности, СМИ и следственных органов, намеревавшихся вручить ему постановление о привлечении в качестве обвиняемого. В «ЭкоАльянсе» заявляли, что директор-депутат находится «в отпуске».

«Черная метка» партии

О возможном покровительстве со стороны главы Бурятии Алексея Цыденова косвенно свидетельствует и тот факт, что Дмитрий Дружинин по сей день остается членом регионального политсовета «Единой России». Хотя в большинстве подобных случаев членство в партии лица, попавшего под следствие по уголовному делу, приостанавливалось. Может, Алексей Цыденов, являющийся по совместительству секретарем отделения «Единой России» в Бурятии, решил сделать исключение для своего «протеже»?

По иронии судьбы, Дмитрий Дружинин сохранил и статус координатора партийного проекта «Чистая страна». Последнее, даже вне зависимости от уголовного дела, как-то не вяжется с реальной деятельностью «ЭкоАльянса» при его нынешнем руководителе, которая не раз становилась предметом рассмотрения надзорных ведомств, призванных следить за сохранением озера Байкала и чистотой его водосборного бассейна. Вряд ли подобное несоответствие прибавит популярности партии власти на предстоящих в 2023 году выборах в Народный Хурал.

Признать вину и остаться при своем

Есть мнение, что Дмитрий Дружинин рассчитывает избежать и уголовной ответственности по резонансному делу, возбужденному после обращения жителей к Владимиру Путину. Хотя в ходе предварительного следствия директор регоператора всё же признал вину в предъявленном обвинении по всем трем эпизодам. Но уже после передачи дела в суд в региональных СМИ появились данные, что стороной защиты заявлено ходатайство о прекращении уголовного преследования и замене его судебным штрафом. Очевидно, с целью сохранения подзащитным высокодоходного кресла директора «ЭкоАльянса» и депутатского мандата Народного хурала.

Согласно правовой позиции Верховного суда России, для удовлетворения подобного ходатайства обвиняемый должен возместить либо иным способом загладить причиненный ущерб.

Однако, как выяснили в региональном исполкоме ОНФ, получается, что затраты на содержание скандальной свалки в 2021 году взял на себя не Дмитрий Дружинин и даже не «ЭкоАльянс», а бюджет Бурятии. «Фронтовики» ссылаются на региональное Минприроды, которое пояснило: было заключено соглашение с администрацией Кабанского района по содержанию объекта размещения ТКО в Селенгинске до конца октября 2021 года. Субсидия на эти цели выплачивалась из бюджета республики. Затем на сессии Народного хурала были одобрены изменения в бюджетные статьи — включены расходы на содержание свалки до конца 2021 года.

Речь идет о весьма крупных суммах бюджетных денег. В открытых источниках не удалось найти никакой информации о том, чтобы кто-либо возместил эти затраты дотационной казне Бурятии. Хотя до появления Дмитрия Дружинина в «ЭкоАльянсе» свалкой занималась коммерческая структура, и никаких субсидий за счет налогоплательщиков на ее содержание не требовалось.

Мы уж не говорим об ущербе для окружающей среды, для Байкала, о неявном пока вреде здоровью граждан, вынужденных дышать токсичным дымом и зловонием разлагающихся отходов!

Выполнят ли в Бурятии поручение президента?

По мнению экспертов, уголовное дело директора «мусорного» регоператора способно стать той самой «лакмусовой бумажкой», по которой можно будет судить: насколько готова судебная система Бурятии к тем переменам, которые назрели в обществе и государстве в связи с проведением СВО в Украине. Прежде всего, повышению уровня ответственности чиновников всех рангов и руководителей компаний с государственным участием, усилению спроса с них за противоправные действия, невыполнение обязательств, причинение ущерба интересам страны, регионов, населения.

Доведут ли в Бурятии выполнение поручения президента России Владимира Путина до логического завершения или региональная Фемида ограничится полумерами, погрозив «главному по мусору» пальчиком, но отпустив фактически безнаказанным?

Вероятно, узнаем об этом уже через несколько дней – на 21 октября в Кабанском районном суде Бурятии назначено предварительное слушание уголовного дела Дмитрия Дружинина.

Алексей Петров

Оригинал материала: “Наша Версия”