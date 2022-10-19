Россиян обяжут вернуть материнский капитал, если у родившегося ребёнка диагностируют нетрадиционную сексуальную ориентацию

В Госдуму внесли поправки в закон о материнском капитале, позволяющие требовать от родителей возврата денежной поддержки, если врачи диагностируют у их ребёнка нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Автор поправок к закону и соавтор законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды депутат Артем Голубов считает, что выделенные государством средства не должны идти на воспитание «заднеприводных».

– Мы деньги даём из расчёта на то, что ребенок будет здоровым русским человеком и вырастет в наших традициях. А если он заразится какой-то гомосятиной, то родителям придется по закону за это отвечать, а деньги, соответственно, вернуть, – пояснил парламентарий. – Мы не можем идти на поводу у Запада и поддерживать геев, лесбиянок и прочий сброд. Пусть валят в Европу и США и живут там на пособие для любителей этого дела.

Голубов предлагает раз в год проводить тестирование детей и беседу родителей с психиатром. При выявлении первых признаков нетрадиционной сексуальной ориентации родителям будет дано 30 дней на исправление ситуации. В противном случае в дело могут вмешаться органы опеки и забрать ребенка, а отца и мать лишить родительских прав. Если же в семье родится еще один не гетеросексуальный ребенок, депутат предлагает рассмотреть вопрос об уголовной ответственности родителей.

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