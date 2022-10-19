Убийства, изнасилования и пытки в Украине – это не фейк

Убийства, изнасилования, пытки и разрушения в Украине – это не фейк, а правда.

Члены Независимой комиссии ООН смогли в этом воочию убедиться. Во время поездок в Украину, а таких было пять, они видели следы пыток на телах трупов. В интервью Службе новостей ООН глава Комиссии Эрик Мёсе рассказал, что Комиссия устанавливает физических и юридических лиц, ответственных за преступления. В своем докладе в марте она внесет рекомендации относительно уголовной ответственности и разбирательств дел в судах.

Комиссия является независимым и беспристрастным механизмом, которому поручили установить правду. Глава Комиссии подчеркнул, что в представленном сегодня докладе Генеральной Ассамблеи приведены доказательства совершенных преступлений. В составе Комиссии три независимых комиссара, а также следователи и технические сотрудники. В целом 24 человека, как рассказал Службе новостей Эрик Мёсе.

Они посещали несколько городов в Украине, в частности Киев, Чернигов, Харьков и Сумы с тем, чтобы получить информацию из первых рук о возможных нарушениях международного гуманитарного права. Именно эти города и области были определены в качестве приоритетных в майской резолюции Совета ООН по правам человека.

В ходе поездок международные эксперты установили, что в Украине российской армией было совершено множество нарушений прав человека и гуманитарного права. Они увидели последствия применения в густонаселенных районах взрывных устройств с широкой зоной поражения, задокументировали широкомасштабные разрушения жилых зданий и других объектов гражданской инфраструктуры, включая здания школ и больниц.

Эрик Мёсе сказал, что именно применение такого оружия привело к гибели большого числа людей, а также к повреждению инфраструктуры.

«Мы также установили, что некоторые нападения носили неизбирательный характер в том смысле, что в них не проводилось достаточного различия между гражданскими лицами и вооруженными силами», – заявил глава Международной комиссии.

Он сказал, что в этих четырех областях было большое количество суммарных казней, там совершались пытки, преступления на сексуальной и гендерной почве и злодеяния в отношении детей.

Комиссия побывала в Украине пять раз. Ее члены ездили в города и населенные пункты. Там они, по словам Эрика Мёсе, осматривали места, где были взрывы и расстрелы без суда, посещали места совершения других преступлений.

«Мы опрашивали свидетелей, потому что для нас опрос свидетелей является первичным доказательством. Так что это был один из основных источников, может быть, главный источник нашего расследования», – заявил глава Комиссии в интервью Службе новостей ООН.

Он сказал, что все описанные в докладе трагические истории – это правда. Следователи видели многие следы преступлений своими глазами. «Например, в наших материалах говорится, что на телах жертв казней можно было увидеть следы пыток и жестокого обращения», – сказал глава Комиссии.

На вопрос о том, что дальше, кому будут переданы собранные материалы и доказательства, председатель Комиссии сказал, что в конечном итоге, многие материалы окажутся в руках правосудия, и сейчас обсуждаются разные варианты будущих разбирательств. Комиссия вынесет свои рекомендации на этот счет и представит их Совету по правам человека в марте.

«Мы, конечно же, комиссия по установлению фактов, которая отчитывается перед Советом по правам человека. Но мы уже много чего собрали и еще будем собирать и затем скажем, есть ли у нас достаточно доказательств, удалось ли нам идентифицировать отдельных лиц и установить юридические лица, которые стоят за такими преступлениями и нарушениями», – заявил председатель Комиссии.

Что касается того, куда будут переданы материалы и где будут проходить разбирательства, связанные с привлечением к ответственности, то председатель полагает, что Комиссия вернется к этому вопросу в следующем докладе, который будет в марте 2023 года.

«Но в целом я могу сказать, что есть несколько вариантов. Комиссия должна будет рассмотреть все возможности и выработать рекомендации, а решение на этот счет будет принимать Совет по правам человека», – подчеркнул Эрик Мёсе.

Он добавил, что эти дела могут быть в украинских судах или в каком-то конкретном специальном суде. Некоторые дела частично ведет МУС в той мере, в какой он компетентен, а частично они могут быть переданы в какой-то другой международный суд, который может быть создан.

«Сейчас по этому поводу ведутся международные дискуссии и есть идеи», – сказал председатель.

Это, по его словам, мог бы быть специальный трибунал подобный трибуналам по Руанде или Югославии или суд по преступлениям агрессии.

«Таковы некоторые из идей, но позвольте мне подчеркнуть, что это просто для того, чтобы дать вам обзор того, что мы должны изучить до марта. Сейчас мы в первую очередь сосредоточимся на доказательствах, размышляя о более общих фактах», – говорит глава Независимой комиссии, который в свое время был председателем Трибунала по Руанде.

В ближайшее время Комиссия приступит к расследованию и в новых местах Украины, за пределами четырех областей – Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской. «Теперь у нас будет более широкий географический охват. Мы возьмемся за другие регионы, к которым у нас будет доступ. В дополнение к нарушениям, на которых мы уже сосредоточились, мы займемся более широким спектром нарушений прав человека и нарушений гуманитарного права с учетом имеющихся доказательств…», – сказал Эрик Мёсе из Норвегии. Его коллеги – Ясминки Дзумхур из Боснии и Герцеговины и Пабло де Гриффа из Колумбии. Все трое – видные международные юристы и правозащитники. Им помогают квалифицированные следователи и эксперты.

Так, Эрик Мёсе из Норвегии – бывший судья Европейского суда по правам человека, бывший председатель Международного уголовного трибунала по Руанде и бывший судья Верховного суда Норвегии. Он является экспертом в области международного права прав человека и международного уголовного права. Ясминка Джумхур – Уполномоченный по правам человека Боснии и Герцеговины. Она имеет степень доктора права и обладает более чем 30-летним опытом работы в судебной системе и в области прав человека и международных отношений. С 2016 по 2019 год она была членом Комитета ООН по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, а в настоящее время занимает должность заместителя председателя Комитета. С 2007 по 2008 год Ясминка Джумхур исполняла обязанности координатора региональной программы правосудия и гражданского общества на Западных Балканах в рамках Международной комиссии по пропавшим без вести лицам. С 2010 по 2015 год она была первой женщиной-членом Рабочей группы ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям.

Пабло де Грифф из Колумбия был первым Специальным докладчиком по вопросам содействия установлению истины, справедливости и возмещения ущерба в период 2012-2018 годов. Он имеет степень доктора философии по политической теории. С 2001 по 2014 год Пабло де Грифф был директором по исследованиям в Международном центре правосудия переходного периода. С 2014 года является старшим научным сотрудником и директором программы по правосудию переходного периода в Центре по правам человека и глобальному правосудию при Школе права Нью-Йоркского университета.

Комиссии поручено расследовать «все предполагаемые нарушения и ущемления прав человека и нарушения международного гуманитарного права Россией в Крыму и некоторых районах Донецкой и Луганской областей, начиная с 2014 года, и в других районах Украины, начиная с 24 февраля 2022 года – даты вторжения России в Украину.

Напомним, что Совет ООН по правам человека самым решительным образом осудил нарушения и ущемления прав человека, «являющиеся результатом продолжающегося военного вторжения Российской Федерации на территорию Украины». Члены Совета подтвердили твердую приверженность суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Совет по правам человека, в составе которого 47 государств, является органом Генеральной Ассамблеи ООН. Он собирается регулярно, не менее трех раз в год. Одна из его сессий является основной и длится десять недель. Совет может проводить специальные чрезвычайные сессии по требованию одной трети его членов, в том числе для рассмотрения вызывающих тревогу ситуаций с правами человека в отдельных странах. В этом формате была созвана сессия по Украине, на которой 4 марта было принято решение об учреждении Комиссии ООН.