 

Москвичка перерезала горло своему насильнику

19.10.2022, 19:05, Разное
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В Москве на улице Автозаводская 25-летняя женщина напала с ножом на 52-летнего мужчину, который ее изнасиловал. Об этом сообщает Общественная служба новостей. Инцидент случился во время застолья, во время которого злоумышленник и начал приставать к девушке, а после надругался над ней.

После случившегося пострадавшая взяла нож и перерезала насильнику горло, по данным “Радио 1”. Мужчину доставили в реанимацию.

В настоящее время полиция разбирается в обстоятельствах дела. Об этом пишет VSE42.RU.


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