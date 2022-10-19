Москвичка перерезала горло своему насильнику

В Москве на улице Автозаводская 25-летняя женщина напала с ножом на 52-летнего мужчину, который ее изнасиловал. Об этом сообщает Общественная служба новостей. Инцидент случился во время застолья, во время которого злоумышленник и начал приставать к девушке, а после надругался над ней.

После случившегося пострадавшая взяла нож и перерезала насильнику горло, по данным “Радио 1”. Мужчину доставили в реанимацию.

В настоящее время полиция разбирается в обстоятельствах дела. Об этом пишет VSE42.RU.