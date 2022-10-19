В Москве высадят около 15 миллионов тюльпанов

В мае московские цветники пестрят миллионами тюльпанов, а ведь мало кто задумывается о том, что о их высадке заботятся еще перед зимой. Это происходит осенью. Коммунальщики высаживают луковицы до заморозков, чтобы те успели укорениться.

В этом году в столице высадят около 15 миллионов тюльпанов – на миллион больше, чем в прошлом году. Высаживают такие сорта цветов, как “Стронг Голд” с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала), багряно-красный “Апельдорн”, белый “Роял Вирджин” и “Шуга Лав” нежно-розового оттенка.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что общая площадь клумб составит более 220 тысяч квадратных метров. “Они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и общественные пространства”, – сообщил он.

Как только тюльпаны высадят, клумбы задекорируют разноцветной древесной щепой, которая не только защитит луковицы от сильных морозов, но и украсит цветники зимой.

Кстати, этой осенью в столичных парках уже высадили свыше 6,6 тысяч саженцев деревьев в рамках программы “Наше дерево”. Этот проект был запущен в столице несколько лет назад. По словам Бирюкова, идея посадки в зеленых зонах именных деревьев пришлась по вкусу горожанам. “За прошедшие годы этот проект стал одним из самых популярных в городе”, – говорил заммэра.

Как правило, для высадки используются растения как хвойных, так и лиственных пород возрастом 10-15 лет. В Москве осенью высадили, например, липу мелколистную, сосну обыкновенную, дуб черешчатый, яблоню домашнюю, рябину обыкновенную, клен остролистный, грушу плодовую, иву белую, ель обыкновенную на 18 природных территориях, в том числе в природно-исторических парках “Тушинский”, “Москворецкий”, “Кузьминки-Люблино”, заказнике “Долина реки Сетунь”, Крюковском лесопарке.

Ранее сообщалось о том, что возле деревни Санино (Кокошкино) появится центральный бульвар и ландшафтный парк, а также возведут новостройки.