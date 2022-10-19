 

Рехаба как не бывало: Кара Делевинь представила свой сериал в Каннах

19.10.2022, 18:45, Разное
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Кара Делевинь – современное воплощение “птицы Феникс”. Всего месяц назад состояние девушки, которой в августе исполнилось 30 лет, тревожило не только ее друзей, но и поклонников: модель и актрису не раз фотографировали в неадекватном состоянии. А, по данным СМИ, девушка страдает от тяжелой наркозависимости и испытывает психологические трудности. Из-за этого она пропустила премию “Эмми”, а также презентацию своей новой коллекции CARA LOVES KARL (коллаборация с модным домом Карла Лагерфельда). Но уже 28 сентября Кара посетила светский вечер в рамках парижской Недели моды и выглядела отлично.

А накануне она представила на ежегодной выставке Mipcom в Каннах новый сериал со своим участием. Британская супермодель стала ведущей и продюсером проекта Hulu «Планета секса с Карой Делевинь», сериал посвящен исследованию человеческой сексуальности. Для съемок сериала она встретилась с сообществами, которые по-разному воспринимают гендер и сексуальность, и поделилась своим сексуальным опытом. Напомним, Кара идентифицирует себя как пансексуал – то есть человеком, который испытывает сексуальное влечение вне зависимости от пола, гендера и ориентации другого человека.

Для презентации в Каннах она выбрала строгий и одновременно откровенный образ. Кара надела костюм-двойку кофейного оттенка Stella McCartney и шелковый бюстгальтер насыщенного синего цвета с необычной вставкой посередине. Образ она дополнила ботильонами на каблуке со шнуровкой и золотой цепью на шее. Макияж был сделан в тех же коричневых оттенках, а волосы уложены мягкими волнами.

Поклонники вопрошают в социальных сетях, как их любимице удалось так быстро восстановиться после проблем с запрещенными веществами? Даже желтая пресса не писала ничего о том, что модель лежала в какой-нибудь лечебнице и прошла рехаб. Сама Кара, конечно, новости и те скандальные фото не комментирует.

Напомним, что в конце сентября Кара и ее подруга, актриса Марго Робби оказались замешаны в инциденте, в котором пострадал преследовавший их папарацци.

 


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