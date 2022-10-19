“Вероятность выжить – 2%”: звезда “Друзей” Мэттью Перри о зависимостях, коме и похудении на 58 килограмм

В преддверии выхода мемуаров звезда культового ситкома “Друзья”, 53-летний Мэттью Перри, известный по роли Чендлера Бинга, появился на обложке издания People и поговорил с журналистами о грядущей книге. Ее выход был анонсирован в октябре прошлого года.

На страницах мемуаров Перри откровенно рассказывает о своих невероятных карьерных взлетах и сокрушительных падениях, в том числе, о наркотической и алкогольной зависимостях, с которой актер борется до сих пор.

Мне пришлось подождать, пока я буду достаточно времени трезв — и подальше от активного заболевания алкоголизмом и зависимостью, — чтобы записать все это. И главное, я был совершенно уверен, что это поможет людям, – признался Перри в диалоге с People.

В книге актер признается, что чуть было не умер в возрасте 49 лет. Вследствие чрезмерного употребления опиоидов у Перри произошла перфорация желудочно-кишечного тракта. Он провел две недели в коме и пять месяцев в больнице, а в течение последующих девяти месяцев ему приходилось пользоваться колостомным мешком.

Врачи сказали моей семье, что моя вероятность выжить составляет 2 процента, – вспомнил актер. – Меня подключили к аппарату ИВЛ. И это называется “Аве Мария”. Никто не выживает после этого.

Зависимости Перри, по его словам, начали проявляться еще во время съемок первого сезона “Друзей”, когда актеру было всего 24.

Я мог бы справиться с этим, вроде как. Были годы, когда я оставался трезв. Я был трезв на протяжении всего 9-го сезона. И угадайте, в каком сезоне я был номинирован на лучшую мужскую роль? Тогда я подумал: “Это должно мне о чем-то сказать”.

Актер вспомнил, как когда-то принимал по 55 таблеток викодина в день, из-за чего похудел на 58 килограмм.

Я не знал, как остановиться, – признался Мэттью. – Если бы полиция пришла ко мне домой и сказала: “Если ты сегодня выпьешь, мы отправим тебя в тюрьму”, я бы начал собирать вещи. Я не мог остановиться, потому что болезнь и зависимость прогрессируют. Так что с возрастом становится все хуже и хуже.

Несмотря на то, что Перри пытался скрыть свое состояние, резкие изменения в его внешности не заметить было нельзя. Впрочем, коллеги по “Друзьям” проявили к нему понимание и терпение,

Это как пингвины в дикой природе. Когда один из них болен или сильно ранен, другие пингвины окружают его и поддерживают. Они кружат вокруг него, пока пингвин не научится ходить самостоятельно. Отчасти это то, что актерский состав сделал для меня.

За последние годы Перри лежал в реабилитации 15 раз. И хотя актер философски относится к рецидивам, он все равно продолжает считать “трезвые” дни.

Если вы сорветесь, это не значит, что вы потеряете это время, – объяснил он.

О том, как важно оставаться трезвым, актеру напоминают многочисленные шрамы после 14 операций на животе.

Это напоминание о том, что нужно оставаться трезвым. Все, что мне нужно сделать, это посмотреть вниз.

Новые мемуары Мэттью Перри под названием “Друзья, любовники и кое-что ужасное” (“Friends, Lovers and the Big Terrible Thing” появится на книжных полках уже 1 ноября.

Малоизвестные факты о любимом ситкоме читайте здесь, а тур по квартирам, в которых жили “Друзья”, смотрите тут.