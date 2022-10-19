Мнение: Что умные американцы думают про Россию и Украину

На «Зерохедж», англоязычном форуме консерваторов, обсуждают иранские беспилотники. Напомню, сейчас западные политики и журналисты дружно возмущены тем, что Иран поставляет дроны России. Логика примерно такая: мир принадлежит США, так что все должны или подчиниться американцам, или умереть, или сделать и то и другое (как украинцы, например). Поэтому, когда США ведёт прокси-войну, условные Нидерланды обязаны поставлять Украине оружие, а Иран, в свою очередь, не имеет права помогать России.

Как видите, тут даже нет особого лицемерия — достаточно перестать делать вид, будто Запад нейтрален. Это не Украина ведёт войну с Россией, это Россия проводит спецоперацию, защищаясь от США в очередном раунде развязанной американцами прокси-войны. Понятно, что США требуют оружия для своих боевиков и возмущаются, когда оружие поставляют врагам США, то есть нам.

Кстати, раз уж мы заговорили про Нидерланды. Значительная часть их территории находится ниже уровня моря. Одна хорошая бомба, и море заберёт эти земли обратно себе. Если бы Нидерланды были независимой страной, они в жизни бы не решились вступать в войну против России, которая им ничем не угрожает и не угрожала. Но, увы, Нидерланды, как и вся Европа, должны подчиняться приказам из США. Это у Украины когда-то был выбор — участвовать в нападении США на Ирак или не участвовать, и власти Украины сами решили выслужиться перед Америкой, послав в Ирак войска. У Нидерландов такого выбора не было — что, впрочем, ни в коем случае не означает, что мы должны нидерландцев понять и простить.

Так вот, возвращаясь к форуму «Зерохедж». Там обитают консерваторы — вот те самые, у которых Байден украл голоса в 2020. По большей части они озабочены своими американскими разборками, пишут про выборы, про евреев, про БЛМ-ЛГБТ и про прививки от ковида. Вместе с тем мировую политику консерваторы тоже видят в фокусе. Не будучи друзьями России, они всё же отказываются верить в антироссийскую повесточку, так как она слишком уж явно оскорбляет их здравый смысл.

Процитирую несколько комментариев (ссылка). Напомню, тема обсуждения — намерение США ввести против Ирана санкции за поставку дронов России.

— Разве они не знают, что для ЕС и США нормально отправлять оружие на Украину, но любой, кто отправляет что-либо России, должен быть подвергнут санкциям.

— Россия начала войну и совершает военные преступления. Нужно ли объяснять что-то настолько очевидное?

— Нет, не так. Украина с 2014 года бомбила Донбасс в попытке убить русскоязычное население, и это продолжалось, пока Путин не вторгся. Также были Минские соглашения, погуглите. Украина нарушила их.

— Кому какое дело, на каком языке они говорят? Это не дает права на вторжение.

— Это поверхностный и неполный аргумент, и вы это знаете. Когда вы видите, что ваш сосед бежит к вам с поднятым мачете, должны ли вы считаться убийцей за то, что стреляли в него?

— Две недели назад произошло вторжение в дом. Не могу вспомнить, в каком либеральном штате это произошло, но домовладелец внутри собственного дома разоружил и застрелил грабителя из пистолета, отобранного у грабителя. Угадайте, кого обвинили в «покушении на убийство»?

— Где ваши доказательства, что именно Путин начал войну? Вы достаточно взрослые, чтобы помнить Карибский кризис? Тогда Россия хотела разместить ядерное оружие на Кубе. Не совсем на границе Америки, но в достаточной близости, чтобы вызвать панику и почти ядерную войну.

Переходим к временам после окончания Холодной войны, и теперь именно Америка, НАТО, Евросоюз и Великобритания хотят разместить ядерное оружие на российских границах (Польша, Украина и так далее. Всё, что сделала Россия — это велела Брайбему*, Клоуну Боджо, Трусси, НАТО и Столтенбергу убираться восвояси.

Посмотрите на Ютубе профессора Джона Миршаймера об Украине и вопиющем несоблюдении двух Минских соглашений, которые Украина и Евросоюз подписали с Россией после государственного переворота на Украине в 2014, который был спровоцирован Брайбемом, О’Скумбагом и ЦРУ и MIC.

Пожалуйста, сделайте свою домашнюю работу, прежде чем выставлять полными дураками добрых трудолюбивых граждан США, которые не хотели этой войны, как и все остальные 99% населения мира.

* Брайбем — это одно из прозвищ Байдена, от слова «брайб», взятка.

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— Делай так, как мы говорим, а не так, как мы делаем.

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— Заголовок должен быть таким: «Иран теперь использует Россию в качестве своего прокси в войне против Запада». Ничем не отличается от того, как Запад использует Украину в качестве своего прокси в этой войне.

— Нет сомнений в том, что и Китай помогает. Как минимум они предоставляют материалы и цепочки поставок для массового производства этих беспилотных летательных аппаратов. Думаю, это только начало. Вы правы, это одна большая прокси-война Запада против на Востоке. Китай определенно собирается начать увеличивать производство.

Я действительно не понимаю, как Запад собирается конкурировать, когда у Запада нет энергии, и он не в состоянии пополнить свои истощенные запасы оружия.

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— Итак, для США нормально поставлять Зеленскому ракеты, но Ирану не разрешается поставлять ракеты русским. Я так устал от этого лицемерия.

— США хорошие парни, а Иран — плохие парни, так что это не лицемерие. Если бы ты был умственно отсталым, тебе было бы проще понять.

— Польша обучает украинских солдат на своей собственной земле, а затем отправляет их на Украину воевать. До 2022 года поставка оружия одной стороне или обучение солдат считались агрессивными действиями. Третья мировая война уже идёт.

— Не лицемерие. Украинцы, убивающие оккупантов, которые убивают украинцев на украинской земле, — это хорошо и необходимо. Вооружать русских, когда вы знаете, что они вторгаются в соседнюю страну, потому что вы заключили фаустовскую сделку с Путиным из ненависти к Западу, — это плохо и глупо со стороны Ирана. Всегда рад помочь русским троллям на ферме, зная, насколько напряженными должны быть ваши неуверенные военные усилия.

— Россия использует дешевую и «достаточно хорошую» иранскую технологию, чтобы сохранить свое собственное оборудование более высокого класса на случай, если ситуация станет действительно серьезной.

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— Иранские беспилотники выглядят очень впечатляюще, а баллистические ракеты, вероятно, еще лучше! Израиль, должно быть, волнуется, видя все это. Иран, вероятно, мог бы сокрушить их систему «железный купол», заставить её израсходовать боеприпасы, а затем действительно сильно ударить по Израилю, если бы захотел.

— Теперь у Ирана есть возможность отладить свое снаряжение в реальных боевых условиях.

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— 90 процентов мира должны наложить санкции на нас, на Соединенные Штаты и членов НАТО, за предоставление оружия Украине и за то, что они поставили мир на грань ядерного уничтожения.

Россия, Иран, Китай, Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, все члены Опек и все члены БРИКС должны ввести санкции и прекратить все сделки с каждой каплей энергии и не торговать ничем, даже зерном.

Проблему можно превратить в решение, чтобы положить конец войне и обеспечить новый альянс со всеми вышеперечисленными странами.

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— Обаме было очень весело с беспилотниками-убийцами, когда он был у власти — они стали настоящей сенсацией на многих свадьбах на Ближнем Востоке.

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— Позвольте уточнить. Запад может отправлять неограниченное количество систем вооружения на Украину, но никому не разрешается отправлять России какое-либо оружие? Ради всего святого, кто придумывает эти тупые односторонние правила?

— Это «Порядок, основанный на правилах», созданный западными олигархами.

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— Поскольку Запад десятилетиями вводил санкции против Ирана, что ещё Запад собирается предпринять, кроме открытой войны, чтобы помешать Ирану самому определять свою судьбу?

Кроме того, кто-нибудь ещё помнит, как Иран захватил полностью исправный американский беспилотник? Русские используют пиратские технологии США против украинских нацистов.

Ещё попкорна, пожалуйста.

— Я помню, как было весело видеть, как иранцы осматривают американский беспилотник в отличном состоянии.

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— Таким образом, хорошо известная пословица о том, что мы живем во времена управляемых ракет с одной стороны и заблудших людей с другой, действительно ушла в прошлое.

По крайней мере, для меня весьма красноречиво, что Запад всегда оскорблен и возмущен поддержкой, которую другие оказывают России, когда их собственный народ знает, что вся эта жуткая ситуация было создана полным игнорированием интересов безопасности России.