Скандалы: В правительстве обсуждают ликвидацию «Роснано»

В кабмине усомнились в целесообразности поддержки убыточной госкомпании

В правительстве обсуждают расформирование «Роснано». Об этом «Ведомостям» рассказали три федеральных чиновника и собеседник, близкий к компании. По их словам, финансовые проблемы института развития усугубились после введения антироссийских санкций, в связи с чем госкомпания фактически утратила возможность самостоятельно обслуживать свои обязательства.

Как пояснил федеральный чиновник, в правительстве поставили под сомнение целесообразность поддержки дееспособности госкомпании за счет бюджета в нынешних условиях – там предложили рассмотреть прекращение деятельности компании. Такое видение перспектив «Роснано» министр финансов Антон Силуанов описал в обращении к Владимиру Путину, уточнил собеседник, знакомый с содержанием письма. О том, что позиция Минфина была направлена президенту, известно и другому источнику, близкому к институту развития.

По их словам, обсуждаемая стратегия ликвидации предусматривает более интенсивную реализацию активов госкомпании и сохранение той части портфельных компаний «Роснано», которые представляют значимость для технологического развития страны. По словам собеседников, это имущество может быть передано в другие профильные госкорпорации.

Впрочем, банкротство «Роснано» – это лишь один из вариантов, уточнил федеральный чиновник и подтвердил собеседник, близкий к компании. Есть и другой путь развития событий: продолжение политики расчистки баланса, но сохранение института развития как центра компетенций по инновациям, говорят собеседники. В условиях санкций, в частности ограничений на поставки высокотехнологичной продукции, накопленный в «Роснано» опыт может помочь в решении задач с импортозамещением. По словам источников, пока решения о будущем госкомпании не принято. Это будет зависеть от мнения президента, подчеркнули они.

Представитель Минфина заявил «Ведомостям» следующее: «Мы наблюдаем за финансовым состоянием госкомпании в рамках обновленного совета директоров. Все обязательства, в том числе покрытые госгарантиями, будут выполнены в полном объеме. Мы продолжаем работу по стабилизации текущей ситуации и обеспечению устойчивого финансового состояния общества». Представители аппарата правительства, ВЭБа (отвечает за координацию, фактически курирует системно значимые институты развития) и Минэка не ответили на запросы «Ведомостей». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также оставил вопросы без ответа.

13 октября обязательства перед кредиторами «Роснано» по шестой серии облигаций исполнил Минфин, писали «Ведомости». На бумаги распространялась госгарантия, именно этот механизм и был приведен в действие, уточняли источники. Держателям была выплачена номинальная стоимость облигаций – 9 млрд руб., а также доход на сумму 560 млн руб.

По словам источников, у института развития не было ликвидности в достаточном размере для исполнения всех обязательств и продолжения деятельности в нормальном режиме, поэтому было принято решение задействовать госгарантию и погасить обязательства из средств бюджета. Это первый в истории компании случай, когда по ее долгам были произведены выплаты из ресурсов казны. Предыдущий – пятый – выпуск облигаций был погашен в 2019 г., тогда финансовые проблемы «Роснано» еще не были известны.

«Ведомости» обратились с вопросами о том, какие активы «Роснано» представляют значимость для технологического развития страны, в «Ростех» и «Росатом» – эти две госкорпорации источники называли кандидатами на получение портфельных компаний.

Представитель «Ростеха» отметил, что «Роснано» действует на другом поле – проекты компании направлены на внедрение новых для рынка продуктов и решений. «Тем не менее мы работаем в тесном контакте, у нас есть много точек соприкосновения, где мы действуем сообща, дополняя и усиливая друг друга», – заявил ­собеседник.

Представитель «Росатома» отказался от комментариев.

Позиция «Роснано»

Подход к инновациям как к вложениям, которые не могут не вернуться с прибылью, противоречит самой сути венчурного инвестирования, заявил «Ведомостям» представитель «Роснано». Именно такая политика привела к построению сложных схем финансирования, манипуляциям с отчетностью и перекредитованности под государственные гарантии только для того, чтобы максимально оттянуть признание ранее совершенных ошибок, а возможно, и ответственность конкретных должностных лиц.

Обновленная команда компании успешно справляется с основной задачей – выходом из исторического портфеля и погашением накопленной долговой нагрузки, добавил представитель «Роснано». Поступления от исторического портфеля за 9 месяцев 2022 г. составили 14,5 млрд руб., общие поступления за период с 2021 г. – 52 млрд руб., или 55% стоимости исторического портфеля. Также новому менеджменту с декабря 2020 г. удалось сократить долг на 33 млрд руб. Реализация оставшихся в управлении портфеля активов стоимостью 44 млрд руб. планируется до конца 2024 г.

Несмотря на ограничения в финансировании инвестиционных проектов за счет собственных средств, в портфельные компании за период с 2021 г. было привлечено более 70 млрд руб.

Для следующего этапа развития компании требуется изменение целевой специализации, системы акционерного управления деятельностью и структуры капитала, что позволит существенно снизить затраты федерального бюджета на погашение долговых обязательств компании и обеспечит отраслевое продвижение разработанных технологий, полагают в «Роснано».

В этой связи в качестве замены заемного финансирования следует рассмотреть возможность привлечения частного капитала и снижение доли участия государства, предложил представитель компании. Таким образом «Роснано» трансформируется в преимущественно частную компанию, в которой доля государства составит не более 25% и будет обеспечена активами исторического портфеля.

В целях обеспечения востребованной отечественной экономикой технологической направленности предлагается рассмотреть привлечение в качестве представителей интересов акционера институты устойчивого развития, перспективных заказчиков и потребителей создаваемой инновационной продукции, добавил собеседник.

Развитие ситуации

«Роснано» было образовано в 2007 г. – в ответ на предложение президента создать госкомпанию по развитию нанотехнологий. До декабря 2020 г. бессменным руководителем организации был Анатолий Чубайс. Тогда на этом посту его заменил выходец из структур «Ростеха» Сергей Куликов. Как пояснил «Ведомостям» близкий к компании источник, в задачи Куликова входила оценка реального состояния компании и разработка стратегии вывода общества из кризиса, который «уже тогда был очевиден». Вариант с ликвидацией госкомпании был одним из возможных, хотя и нежелательных путей развития ситуации уже в тот момент, уточнил собеседник.

В публичную плоскость системные проблемы госкомпании впервые вышли в конце осени 2021 г. 19 ноября Мосбиржа остановила торги всеми выпусками облигаций «Роснано». Это было сделано после предписания Банка России бирже, объяснял ее представитель, не уточняя деталей. «Накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок», – говорилось в официальном сообщении «Роснано». Через несколько дней торги возобновились, но стоимость облигаций рухнула. Минфин, впрочем, заявил 24 ноября, что дефолта по облигациям с госгарантиями правительство не допустит, и котировки частично наверстали потери.

Но определенные вопросы к сложившейся в стране модели финансирования институтов развития применительно к «Роснано» возникали и ранее. Например, в 2016 г. Счетная палата по итогам анализа деятельности госкомпании пришла к выводу, что общество заключало сделки с заинтересованностью и гасило старые долги за счет привлечения новых.

В начале 2022 г. Куликов обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку деятельности госкомпании при предыдущем менеджменте, писали «Ведомости» в апреле. Независимыми аудиторами, в том числе Федеральным казначейством, обнаружены факты завышения реальной рыночной стоимости портфельных активов института развития, а также некорректного ведения отчетности, сообщал он в письме генеральному прокурору Игорю Краснову.

Начиная с 2017 г. по согласованию с акционером была изменена учетная политика компании и, как следствие, финансовая отчетность: размер обязательств формально уменьшался за счет отнесения их части в раздел баланса «Добавочный капитал». Таким образом, привлеченное с 2016 г. дорогостоящее заемное финансирование с использованием некорректной финансовой отчетности составило 121 млрд руб., а потенциальный ущерб – около 28 млрд руб. в виде начисленных и уплаченных процентов по полученным кредитам, выданным при очевидных признаках неспособности «Роснано» исполнить обязательства в полном объеме, писал он.

Тогда же Куликов обращался к Силуанову и Мишустину с просьбой докапитализировать компанию, писали «Ведомости». Необходимая «Роснано» сумма не называлась. В письме Краснову Куликов указывал, что размер внешнего долга госкомпании на конец 2020 г. приблизилась к 150 млрд руб. «Привлеченное с 2016 г. дорогостоящее заемное финансирование с использованием некорректной финансовой отчетности составило 121 млрд руб., а потенциальный ущерб – около 28 млрд руб. в виде начисленных и уплаченных процентов по полученным кредитам, выданным при очевидных признаках неспособности АО «Роснано» исполнить обязательства в полном объеме», – подчеркивалось в обращении к генпрокурору.

По данным компании, на текущую дату долг составляет 116 млрд руб.

Пора переосмыслить

Из важных проектов «Роснано» можно выделить «Лиотех» – комплекс по производству литий-ионных аккумуляторов, которые будут востребованы в случае реализации стратегии Минпрома по развитию электромобильного производства в стране, полагает независимый промышленный эксперт Максим Шапошников. Кроме этого важной представляется компания «Крокус наноэлектроника» – предприятие по производству энергонезависимой памяти, а также совместное с ТМК предприятие по производству нержавеющих труб, добавил он. Принципиальных знаний и специализированного научного персонала у «Роснано» не было – научную экспертизу осуществляли внешние подрядчики, полагает эксперт. В этой связи роль компании вполне по силам государственным коммерческим банкам и ВЭБу, считает Шапошников.

Ключевой вопрос в ситуации с «Роснано» – переосмысление концепции институтов развития в принципе, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Госкомпания считалась опорным институтом развития, где ситуация, однако, сложилась так, как она сложилась, отметила эксперт. Сейчас дискуссия должна идти о том, в какой мере вообще институты развития выполнили свою функцию поддержки экономического роста через долгосрочные проекты, предложила Орлова. То, что происходит с «Роснано», – это яркий пример выбора между государственным и частным. Институты развития в России играли важную роль в период, когда у государства было много ресурсов, им была отведена функция «ускорителей» экономического роста, полагает Орлова. Сейчас меняется общий контекст, в том числе и в бюджетной политике, потому что расходов становится больше, а доходы государства не растут такими темпами, чтобы обеспечить все потребности. Финансовая ситуация такова, что располагает к более жестким решениям по управлению госкомпаниями, резюмировала она.

Требовать от института развития «супервысокой эффективности» в разрезе финансовых показателей не всегда целесообразно, согласился директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Для этого и создаются такие структуры с венчурным характером – они могут показывать высокую прибыль, а могут оказаться в предбанкротном состоянии – в этом нет ничего экстраординарного.

В любом случае сейчас нужно провести ревизию существующих структур, получающих финансирование из бюджета, так как и внешние условия, и их специфика изменились, уверен Климанов. «Роснано» точно требует нового взгляда – ее сохранение в прежнем статусе и формате нецелесообразно, а нужен ли новый – вопрос, сомневается экономист.

Например, раньше действовал Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), который выделял средства научным коллективам на передовые и фундаментальные исследования, напомнил Климанов. Он получил вторую жизнь, его переделали в Российский центр научной информации и ориентировали на научную экспертизу. То же самое может произойти и с «Роснано», у которой наверняка есть свои уникальные компетенции, резюмировал Климанов.

Ликвидация компании нецелесообразна по ряду причин, заявил «Ведомостям» представитель одного из крупнейших промышленных холдингов. «Во-первых, в нее было вложено достаточно много государственных средств, которые необходимо вернуть», – пояснил он. Менеджмент «Роснано» сможет выполнить эту задачу при правильной перенастройке внутренних деловых процессов и совершенствовании системы институтов развития в целом, полагает он. Во-вторых, активы «Роснано» являются носителями критически важных для страны технологий, а сама компания – компетенций по их развитию. Что касается финансовых проблем, то их основная причина – решение о выборе модели финансирования проектов компании за счет заемных средств.

«Роснано» – не единственный институт развития со скандальной историей. В 2020 г. против руководителя Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко было возбуждено уголовное дело. Поводом стали претензии к распределению финансирования. РВК как структура в конце 2020 г. была присоединена к Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) в рамках оптимизации институтов развития. С критикой институтов развития выступала также Счетная палата. Как сообщали «Известия» со ссылкой на доклад СП о деятельности госкомпаний по итогам 2020 г., в целом 11 институтам инновационного развития, в числе которых – «Роснано», РВК и Корпорация развития Дальнего Востока, с момента создания выделили уже более 2 трлн руб., но лишь небольшая их часть пошла непосредственно на развитие инноваций.

В подготовке статьи участвовала Екатерина Кинякина

Дмитрий Гринкевич, Анастасия Бойко, Инна Сидоркова

Оригинал материала: “Ведомости”