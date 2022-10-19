Меган Маркл рассказала, как ее семья справилась с горем после смерти Елизаветы II

41-летняя Меган Маркл дала новое интервью журналу Variety – сегодня днем журнал опубликовал обложку и съемку в своих социальных сетях. А на сайте издания появилось большое интервью, в котором герцогиня Сассекская впервые рассказала, как они с принцем Гарри пережили утрату Елизаветы II. Напомним, что по стечению обстоятельств, Сассекские находились в Соединенном Королевстве, когда королева умерла. После ее похорон Меган и Гарри вернулись в Соединенные Штаты, где вместе с детьми переживали утрату.

В важные моменты жизни у вас появляется перспектива, – сказала она. – Переживания заставляют задуматься, на чем вы хотите сосредоточить свою энергию. Прямо сейчас мы чувствуем прилив сил и воодушевления по поводу всего того, к чему мы стремились. Мы также сосредоточены на нашем фонде.

Также Меган вспомнила свою первую официальную встречу с королевой, когда они вместе открыли мост Мерси Гейтвей и театр Storyhouse в Чешире. Герцогиня отметила, что ей крупно повезло пообщаться с монархом.

Конечно, с точки зрения женского лидерства, она является самым ярким примером того, как это выглядит. Я испытываю глубокую благодарность за то, что смогла провести с ней время и узнать ее получше.

Герцогиня отметила, что ей удалось поддержать Гарри в эмоциональный для него момент. На прощании с королевой Сассекские на публике держались за руки.

Похороны Елизаветы состоялись 19 сентября в Лондоне. Более 250 000 человек собрались у стен Вестминстерского аббатства, чтобы проститься с монархом. На церемонии присутствовали все члены королевской семьи. Отметим, что отпевание состоялось в Весминстере, а затем гроб королевы перевезли в Мемориальную часовню короля Георга VI, где ее похоронили рядом с супругом, принцем Филиппом.