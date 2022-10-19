Мнение: Прогнозы ВВП от МВФ, перестройка экономики и чем жлобство отличается от аскетизма

1. Прогнозы по ВВП России продолжают улучшаться, а по западным странам, да и по миру в целом – ухудшаться. Это признаёт даже Международный валютный фонд – организация, находящаяся под контролем США. Цифры по России занижены, но тенденция налицо (ссылка):



МВФ улучшил прогноз по России, ухудшил по США и Китаю:

• ВВП России в 2022 -3,4% (в июле ждали -6%);

• ВВП США +1,6% (в июле ждали +2,3%);

• ВВП Китая +3,2% (в июле ждали +3,3%);

• мировой ВВП +3,2% (без изменений);

• ВВП Украины -35%.

Что касается снижения ВВП России, блогер genby отмечает, что это ещё как посмотреть (ссылка):

МВФ выпустил октябрьский доклад по состоянию мировой экономики. Прогноз по России был повышен. Изначально он был 8,5% падения ВВП, в мае повысили до 6%, сейчас – до 3,4% падения ВВП.

Но между тем, если заглянуть в базу докладов, то по ППС ВВП России в 2022 году вырастет с 4494 миллиарда долларов до 4650 миллиардов долларов. А по обменному курсу ВВП вырастет аж на 20%.

2. России обещают новую перестройку. На этот раз только в экономике (ссылка):



Правительство рассчитывает перестроить российскую экономику с экспорта на внутренний рынок к 2030 году. Такие сроки названы в материалах стратегической сессии кабинета министров по развитию экономики, на которые ссылаются «Ведомости».

В целом правительство ожидает сокращение доли экспорта в экономике с 29,8 процента в прошлом году до 22,6 процента в 2030-м. Планируется, что доминирующими отраслями станут обрабатывающие, и они будут ориентированы на внутренний рынок. Их доля вырастет с 5,3 до восьми процентов.

IT-сектор и наука, в свою очередь, должны будут нарастить свой вклад в ВВП с прошлогодних 6,8 до 8,8 процента, строительство, ЖКХ и недвижимость — с 14,6 до 16,4 процента, туризм, общественное питание и досуг — с 1,6 до 3,2 процента.

Для достижения своих целей правительство намерено запустить сценарий развития экономики под названием «ускоренная адаптация». Согласно ему, ВВП по итогам 2030 года должен будет превысить уровень 2021-го на 17 процентов.

3. В Школе капитализма я разбираю жлобство, показывая, чем оно отличается от здорового аскетизма. Цитирую из начала статьи (ссылка):

Скупой платит дважды. Или, как говорят в мире ремонта, кроилово ведёт к попадалову. Сэкономил 1000 рублей на водопроводном кране, залил соседей, получил судебный иск на 300 тысяч. Все вокруг показывают пальцами на прижимистого квартировладельца и дружно смеются над его глупостью.

С другой стороны, скупость входит в перечень ключевых качеств для делового человека. Некоторые мои знакомые предприниматели даже демонстрируют обратное статусное потребление: экономят на автомобилях, одежде и так далее, чтобы подчеркнуть своё умение считать деньги и свою свободу от инстаграмных забегов за роскошью.