 

Мнение: Прогнозы ВВП от МВФ, перестройка экономики и чем жлобство отличается от аскетизма

19.10.2022, 17:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

1. Прогнозы по ВВП России продолжают улучшаться, а по западным странам, да и по миру в целом – ухудшаться. Это признаёт даже Международный валютный фонд – организация, находящаяся под контролем США. Цифры по России занижены, но тенденция налицо (ссылка):
 
МВФ улучшил прогноз по России, ухудшил по США и Китаю:

• ВВП России в 2022 -3,4% (в июле ждали -6%);
• ВВП США +1,6% (в июле ждали +2,3%);
• ВВП Китая +3,2% (в июле ждали +3,3%);
• мировой ВВП +3,2% (без изменений);
• ВВП Украины -35%.

Что касается снижения ВВП России, блогер genby отмечает, что это ещё как посмотреть (ссылка):

МВФ выпустил октябрьский доклад по состоянию мировой экономики. Прогноз по России был повышен. Изначально он был 8,5% падения ВВП, в мае повысили до 6%, сейчас – до 3,4% падения ВВП.

Но между тем, если заглянуть в базу докладов, то по ППС ВВП России в 2022 году вырастет с 4494 миллиарда долларов до 4650 миллиардов долларов. А по обменному курсу ВВП вырастет аж на 20%.

2. России обещают новую перестройку. На этот раз только в экономике (ссылка):
 
Правительство рассчитывает перестроить российскую экономику с экспорта на внутренний рынок к 2030 году. Такие сроки названы в материалах стратегической сессии кабинета министров по развитию экономики, на которые ссылаются «Ведомости».

В целом правительство ожидает сокращение доли экспорта в экономике с 29,8 процента в прошлом году до 22,6 процента в 2030-м. Планируется, что доминирующими отраслями станут обрабатывающие, и они будут ориентированы на внутренний рынок. Их доля вырастет с 5,3 до восьми процентов.

IT-сектор и наука, в свою очередь, должны будут нарастить свой вклад в ВВП с прошлогодних 6,8 до 8,8 процента, строительство, ЖКХ и недвижимость — с 14,6 до 16,4 процента, туризм, общественное питание и досуг — с 1,6 до 3,2 процента.

Для достижения своих целей правительство намерено запустить сценарий развития экономики под названием «ускоренная адаптация». Согласно ему, ВВП по итогам 2030 года должен будет превысить уровень 2021-го на 17 процентов.

3. В Школе капитализма я разбираю жлобство, показывая, чем оно отличается от здорового аскетизма. Цитирую из начала статьи (ссылка):

Скупой платит дважды. Или, как говорят в мире ремонта, кроилово ведёт к попадалову. Сэкономил 1000 рублей на водопроводном кране, залил соседей, получил судебный иск на 300 тысяч. Все вокруг показывают пальцами на прижимистого квартировладельца и дружно смеются над его глупостью.

С другой стороны, скупость входит в перечень ключевых качеств для делового человека. Некоторые мои знакомые предприниматели даже демонстрируют обратное статусное потребление: экономят на автомобилях, одежде и так далее, чтобы подчеркнуть своё умение считать деньги и свою свободу от инстаграмных забегов за роскошью.

Источник: Место для дискуссий


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01.22 / Сестра подарила брату плавки, которые он никогда не забудет, ведь они исчезли в самый неподходящий момент

25.04.22 / Мнение: Покушение на Соловьева

04.09.21 / На фоне роста цен на газ Казахстан начнёт поставки кизяка в Евросоюз

11.04.22 / Ученые исследуют причины аутизма

01.06.22 / Мнение: “Дороги домой”. Спецоперация КГБ Белоруссии на Украине

11.07.22 / В Токио проходит прощальная церемония с Синдзо Абэ

13.07.22 / Мнение: О стратегически важной победе России

28.05.22 / Лукашенко пообещал найти девушку для Степана Путило, если он вернётся и покается

24.12.21 / 3 случайные находки, которые сделали из обычных людей миллионеров и изменили жизнь

22.11.21 / Мнение: Инструкции гауляйтера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика