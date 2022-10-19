Скандалы: «Все завалено»

России стало некуда девать золото после запрета на импорт

Запрет на импорт российского золота, введенный западными странами в ответ на СВО, привел к затовариванию внутреннего рынка. Золото буквально некуда девать: ЦБ не покупает, ювелирной промышленности такие объемы не нужны, а надежды на сбыт слитков населению в качестве альтернативы доллару и евро пока не оправдались. Золотопромышленники просят власти до конца спецоперации выкупать излишки золота в Гохран или в ФНБ. В противном случае добыча остановится, а рабочие и их семьи сядут на шею государству, предупредили они на совещании в Совфеде.

Страны Запада официально ввели эмбарго на российское золото в июне–июле: первыми запрет установили США, потом к нему присоединились Япония, Великобритания и ЕС. Джо Байден называл это санкционное решение одним из самых болезненных для Кремля: ведь золото, по его словам, самый важный после энергоносителей экспорт России, приносящий ей десятки миллиардов долларов. Судя по накалу страстей в Совфеде, где во вторник обсуждалась эта тема, удар достиг своей цели. Глава Союза золотопромышленников Сергей Кашуба заявил, что в отрасли сложилась критическая ситуация. Себестоимость добычи выросла, а сбывать золото практически некуда.

Из 365 тонн, добываемых в год, ювелирная промышленность выбирает только 30–35 тонн, а физические лица, которых пытались привлечь отменой НДС, в лучшем случае приобретут еще 30 тонн. Таким образом, 300 тонн останутся в подвешенном состоянии. «Людям, которые стоят с лопатой и с ковшом экскаватора, сказали: идите и торгуйте золотом! Вот и вся поддержка отрасли», — в сердцах заявил Кашуба. Он отметил, что реализация золота не является профильным бизнесом предприятий. А те каналы сбыта, которые им все-таки удается найти, обогащают посредников, а не их самих. «Пусть ЦБ, Минфин, Гохран, ФНБ, кто угодно, выкупают весь объем золота, который мы произвели и который остался после того, как удовлетворен внутренний спрос. Куда вы его направите, решайте сами», — заявил Кашуба, предложив как вариант пустить золото на создание новой валюты БРИКС или покупку критического импорта.

Однако эти предложения не обрадовали чиновников. По словам зам. главы ЦБ Алексея Заботкина, накопление золота в резервах в нынешних условиях является нецелесообразным: оно спровоцирует рост денежной массы и усилит инфляционное давление. Золотопромышленникам нужно искать покупателей на рынках дружественных стран так же, как это делают нефтяники. «Дисконт на российскую нефть составляет 22%. Это гораздо больше, чем дисконт на российское золото. Однако никто не просит нас покупать нефть в запасы Банка России», — саркастически заметил он.

В свою очередь глава департамента госрегулирования отрасли драгметаллов Минфина Юлия Гончаренко пояснила, почему не оправдались надежды на то, что значительную часть оставшегося в стране золота приобретут сами россияне. (Спрос должен был составить около 50 тонн в год, но уже понятно, что выйти на эту цифру не получится.) Причина — в жадности коммерческих банков. Когда стало известно об отмене НДС, банки, предчувствуя ажиотаж, резко подняли цены на слитки — в моменте стоимость грамма доходила до 10 тыс. руб. В дальнейшем она опустилась до 3300 руб. за грамм, и теперь те, кто инвестировал в золото на пике, чувствуют себя обманутыми. «Они хотят уже не заработать, а хотя бы продать примерно по той же цене, по которой покупали», — посетовала Гончаренко, пояснив, что процедура обратного выкупа золота у граждан в РФ (в отличие, например, от Казахстана, где все понятно и прозрачно) также не проработана. Люди фактически обречены нести свои слитки в скупку, где их в лучшем случае примут по цене лома. Что касается приобретения золота в ФНБ или Гохран, то, по словам представительницы Минфина, такие закупки ведутся в предусмотренных объемах. Все выделенные на эти цели бюджетные средства уже израсходованы, а увеличение сумм не планируется — у государства есть и другие важные расходы.

Поскольку решение, что делать с излишками золота, так и не было найдено, Кашуба заявил, что готовиться надо к худшему. «Чудес не будет. Если государство не хочет покупать золото, то нам его продавать некому», — подчеркнул он, отметив, что следствием этой политики станет остановка предприятий. Правительству, по его мнению, уже надо предусматривать средства на поддержку работников золотодобывающих предприятий и их семей. Самым пострадавшим регионом будет Магаданская область.

Елена Егорова

Оригинал материала: “Московский комсомолец”