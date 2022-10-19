Мнение: Год назад был ковид-психоз…

Оглядываешься назад – и понимаешь, что прошлогодняя-то осень не сильно уступала по своему безумию нынешней. Вот что я писал РОВНО год назад:

Англия призывает к насилию

Сегодня днем, совсем уже озверев от причитаний радиостанции КовидФМ (вполне отвечающей своему новому названию), плюнул и переключился на “Эхо Москвы” – думал, хоть отдохну и послушаю что-то нековидное общепознавательное. Не тут-то было! Наоборот – уже к вечеру я о своем решении горько пожалел. Оказалось, что на КовидФМ-то еще ничего: они, в память о своем прежнем названии БизнесФМ, все-таки иногда в порядке атавизма подпускали какие-то новости из мира бизнеса, а не ковида – или, на худой конец, из мира ковидного бизнеса; а вот на “Эхе” вообще ВСЕ, без исключения, передачи, а также, конечно, все подряд новостные выпуски оказались только о ковиде, про ковид, через ковид и, в виде исключения, за вакцинацию! То есть вообще всё, не шучу: и интервью Венедиктова с политологом Пастуховым, и юморной час бизнес-гуру из Пятерочки Потапенко, и интервью с экс-банкиром Алексашенко, и потом “Лично Ваш” с писателем Прохановым, и вот только что отвещавшая тараторка Шульман – все, все они говорили только ОБ ОДНОМ!!

Это какое-то безумие. С 3 до 10 вечера – практически полный рабочий день! – и только одно слышится из радиоприемника: “Ковид! Вакцинация! Ковид! А вакцинация? А ковид? Вакцина!” – и больше ничего!

“Порадовал”, и то со знаком минус, разве что политолог Петухов – которого я в общем люблю, но проживание в Англии в странном статусе “профессора, вещающего на Москву” все ж, очевидно, накладывает определенные обязательства. Так вот он заявил буквально то, что “в развитии эпидемии ковида в России виновато не столько правительство России, сколько сам народ России”, у которого, дескать, “крестьянское сознание”, “не преодоленное со времен крепостничества”. Правда, далее профессор с очаровательной непосредственностью добавил, что он, в общем, не особо различает русский народ и народ Украины, который, по его мнению, “недалеко ушел”, да и, мол, вообще вся Восточная Европа (!) заражена этим самым “крестьянским сознанием”, для которого характерно… недоверие! Так и сказал, клянусь.

Недоверчивые тут все – ему из Англии виднее. Ты к барашку со шприцом, в шприце – знамо дело, витамины, а он, дурашка, шарахается, убежать норовит… “Маленькое плечо доверия”, как-то так он выразился, поэтично. В Англии плечи доверия – ого-го, а у нас тут, в Восточной Европе – так себе, крохотные. Оттого, типа, и все беды.

Ну а в конце наш новоявленный Герцен с английских берегов посетовал, что государство в России стесняется применить благотворное насилие. К чему наставительно добавил, что применение насилия – это не что-то, а ОБЯЗАННОСТЬ любого государства, и нерешительность путинского руководства его немного удручает.

Ну а что там буровили Алексашенко с Потапенко – я уже не особо слушал. Хотя Потапенко хотя бы пытался, пусть и очень робко, чуть не по слогам, часто оглядываясь по сторонам (не прилетит ли?), но как-то возражать против локдауна – дескать, “польза от него НЕ ДОКАЗАНА”. Уволят его, боюсь… С волчьим билетом (2021).

Потапенко, Пастухов, Венедиктов, “Эхо Москвы”… сегодня все они забыли про то, что несли всего год назад. Напрочь. Как отрезало.