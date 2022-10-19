“Я все сделаю сама”: почему такая женщина сильно ошибается, считая себя сильной. И как отучить себя от самостоятельности

Сила может быть в слабости, и наоборот. Некоторые женщины ошибочно полагают, что позиционируя себя сильными и самостоятельными, только подчеркивают и подтверждают свою слабость. Поговорим о том, почему данную позицию можно смело назвать ошибочной и как помочь себе научиться делегировать.

Причины выбора

Есть множество причин, по которым женщины считают, что могут со всем справиться самостоятельно. Например, представительнице прекрасного пола кажется, что она справится сама, поскольку все остальные люди не смогут это сделать качественно. Не исключено, что женщина просто не умеет просить, считая это унизительным и недостойным для самодостаточной дамы. Есть те, которые не умеют отказывать, и если их о чем-то просят, с удовольствием или без удовольствия приступают к выполнению. Причиной также может стать низкая самооценка, нелюбовь и неуважение к себе, игнорирование собственных интересов и пр. Перфекционизм и повышенный контроль к себе также может стать поводом все брать под свою ответственность.

Последствия

Причиной также может быть банальный страх выглядеть слабой. Женщине кажется, что мнимая самостоятельность делает ее неуязвимой, бесстрашной и отчаянной, а на самом деле со стороны это выглядит иначе. Сама того не понимания, женщина расходует свои силы, не отдавая себе отчет в том, что ее ресурсы не безграничны. Сделать все запланированное без посторонней помощи качественно и в срок получается крайне редко. Даже если несколько раз и получится, за этим последует переутомление, раздражительность, потеря производительности и пр. Женщине кажется, что ее ощущений никому не видно, но на самом деле все видят, насколько она устала и выбилась из сил.

К таким женщинам обычно прилипают слабые мужчины, и дамам приходится тянуть все на себе, что не дает возможности почувствовать себя счастливой и любимой. Они меняются статусами с парнями, и это также часто доставляет дискомфорт. Недоброжелательные и хитрые люди начинают манипулировать, а женщина превращается в жертву, которую либо жалеют, либо над ней смеются. Подытожив, можно сказать, что ничего хорошего из этих принципов не получается, поэтому стоит постараться отучить себя от излишней самостоятельности.

Осознайте проблему

Очень важно начать с осознания проблемы. Она существует, и этому есть множество доказательств. Проанализируйте свое поведение, прислушайтесь к своим мыслям и внутреннему голосу. Наверняка вы многое делаете через силу, вам это не нравится, но вы терпите, чтобы сохранить лицо. Разве вся эта игра стоит того, чтобы мучиться и отказывать себе в удовольствии наслаждаться радостями жизни? Наверняка нет, и вы должны это для себя уяснить. А если так, то нужно срочно приступать к решительным действием по собственному перевоспитанию.

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Поработайте над повышением самооценки

Вы только делаете вид, что обладаете высокой самооценкой и гордитесь тем, что всего достигли самостоятельно, благодаря своей силе и выносливости. На самом деле вы себя не любите, иначе пользовались бы подарками судьбы в виде помощи людей, которые проявляют инициативу. Мало того, вы бы сами требовали помощи, как только почувствовали себя усталой или пожелали лишний раз отдохнуть просто так, без необходимости этого делать. Осознайте, что ваша самооценка слишком занижена, вы себя не любите, и этот факт не позволяет другим людям вас любить. Подумайте над своими желаниями и потребностями, станьте для себя лучшим другом и помощником, который поможет вам изменить свое мировоззрение.

Оцените пользу помощи

Вы все делаете сами, и это далеко не всегда доставляет вам удовольствие. Подумайте над тем, сколько радости вам могла бы доставить совместная работа. Например вы вместе с партнером занимаетесь уборкой или готовите праздничный ужин с детьми. Никто из вас не перетруждается, у вас достаточно сил пошутить или спеть песню. А после работы вы можете так же вместе оправиться на прогулку или поиграть в любимые настольные игры. Вряд ли у вас возникнет подобное желание, если весь объем работы вы взвалите на себя.

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Обращайтесь за помощью к проверенным людям

Если причиной вашего поведения является невозможность попросить о помощи из-за страха или стыда, обратитесь к тому, кто вам не откажет (наверняка есть человек, который будет готов откликнуться). Для начала этого хватит, чтобы постепенно привыкнуть к этому способу решить проблему. Вы избавите себя от неприятного ощущения после отказа, вам не будет грустно, больно и стыдно. Постепенно вы привыкнете просить, и даже отказы не покажутся вам такими катастрофическими.

Подумайте о людях, которые вас окружают

Наверняка рядом с вами находится две категории людей. Одна категория – это те, кто пользуется вашим ошибочным представлением о силе и благополучно манипулирует вашими слабостями. Эти люди с удовольствием берут то, что вы предлагаете, да и сами не прочь подбросить вам свое работенку, ведь отказывать вы не умеете. Вторая категория – это люди, которые все время мечтают вам помочь и обижаются от того, что вы не позволяете им это сделать. Возможно, они не озвучивают свои огорчений, но будьте уверены, они с удовольствием пришли бы вам на помощь. Помимо обиды, они испытывают страх не оправдать ваше доверие, если вы когда-нибудь что-то им поручите. Не исключено, что в этом случае они будут вынуждены отказаться, ведь внешне вы выглядите самой умелой и опытной.

Продемонстрируйте им свое доверие, откажитесь от ненужных принципов, станьте проще и нежнее, так будет лучше и вам, и тем, кто вас по-настоящему любит (остальных не стоит принимать во внимание, их ждет разочарование, ведь вы оцените свое право на женскую слабость).