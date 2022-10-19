 

Пришла пора снимать шапки: самые актуальные ободки для волос, которые могут заменить поход к парикмахеру

19.10.2022, 16:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ободок для волос — практичный и удобный аксессуар, который позволяет преобразить любой образ. Разбираемся, какие изделия будут актуальными в текущем сезоне. Разнообразие вариантов вас точно впечатлит. Здесь есть, из чего выбрать.

Яркие цвета

Любой скучный лук можно освежить с помощью ободка какого-нибудь яркого оттенка. Например, это может быть голубой, оранжевый, красный, желтый, салатовый и т. д.

Поскольку ободок — это аксессуар, он не обязательно должен сочетаться с вашей одежду по цвету.

Напротив, пусть ободок станет изюминкой вашего образа, акцентной вещью, которая добавляет вашему луку больше эксклюзивности и индивидуальности.

Анималистичный принт

Если вам нравятся аксессуары с принтами, тогда учтите, что свою актуальность по-прежнему сохраняет анималистичный рисунок. Например, «под леопарда» или «под тигра».

При желании можете подобрать ободок в тон к вашей одежде (с аналогичным узором).

С цветами

Если хотите привнести в образ нотку романтичности, тогда рассмотрите вариант ободка с декором в виде цветов.

Со стороны будет выглядеть так, будто вы надели веночек на голову. Лучше, если ободок и декор будут однотонными.

Такой аксессуар выглядит более стильно, нежели разноцветный.

С жемчугом

Есть желание создать изысканный и стильный образ с акцентом на элегантность и на лоск? Тогда выбирайте ободок, инкрустированный жемчугом.

Данный декор является очень трендовым и популярным в этом году. Ободок с жемчугом сделает ваш лук более роскошным и дорогим.

Из кожи или бархата

Необязательно выбирать ободок с объемными деталями. Если для вас красоты заключается в минимализме без вычурности, если хотите найти что-то оригинальное и эксклюзивное, тогда рассмотрите вариант кожаного аксессуара. Тем более, что любые изделия из такого материала нынче в моде.

Еще один интересный вариант — это ободок из бархатной ткани. Такой аксессуар украсит ваш вечерний лук.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.12.21 / Нина Хаген раскритиковала исполнение своей композиции оркестром Бундесвера на проводах Меркель

15.09.22 / “Однушка” в Москве как 5 квартир в регионах

20.12.20 / Полиция Улан-Удэ пресекла несанкционированную игру в футбол «головой» Ленина

14.01.22 / Карибское мое

01.01.22 / Ольга Бузова возмутила поклонников красным платьем со слишком короткой юбкой спереди

19.10.22 / Скандалы: Побочные потери

19.03.21 / Собянин предложил Крыму перейти на электробусы

26.12.20 / Мнение: Между Россией, Белоруссией и Украиной нет границ

29.01.21 / Может ли ЦРУ реанимировать американо-российские отношения?

15.05.21 / В каньоне в штате Юта нашли женщину, которая прожила тут полгода, питаясь травой и мхом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика