Пришла пора снимать шапки: самые актуальные ободки для волос, которые могут заменить поход к парикмахеру

Ободок для волос — практичный и удобный аксессуар, который позволяет преобразить любой образ. Разбираемся, какие изделия будут актуальными в текущем сезоне. Разнообразие вариантов вас точно впечатлит. Здесь есть, из чего выбрать.

Яркие цвета

Любой скучный лук можно освежить с помощью ободка какого-нибудь яркого оттенка. Например, это может быть голубой, оранжевый, красный, желтый, салатовый и т. д.

Поскольку ободок — это аксессуар, он не обязательно должен сочетаться с вашей одежду по цвету.

Напротив, пусть ободок станет изюминкой вашего образа, акцентной вещью, которая добавляет вашему луку больше эксклюзивности и индивидуальности.

Анималистичный принт

Если вам нравятся аксессуары с принтами, тогда учтите, что свою актуальность по-прежнему сохраняет анималистичный рисунок. Например, «под леопарда» или «под тигра».

При желании можете подобрать ободок в тон к вашей одежде (с аналогичным узором).

С цветами

Если хотите привнести в образ нотку романтичности, тогда рассмотрите вариант ободка с декором в виде цветов.

Со стороны будет выглядеть так, будто вы надели веночек на голову. Лучше, если ободок и декор будут однотонными.

Такой аксессуар выглядит более стильно, нежели разноцветный.

С жемчугом

Есть желание создать изысканный и стильный образ с акцентом на элегантность и на лоск? Тогда выбирайте ободок, инкрустированный жемчугом.

Данный декор является очень трендовым и популярным в этом году. Ободок с жемчугом сделает ваш лук более роскошным и дорогим.

Из кожи или бархата

Необязательно выбирать ободок с объемными деталями. Если для вас красоты заключается в минимализме без вычурности, если хотите найти что-то оригинальное и эксклюзивное, тогда рассмотрите вариант кожаного аксессуара. Тем более, что любые изделия из такого материала нынче в моде.

Еще один интересный вариант — это ободок из бархатной ткани. Такой аксессуар украсит ваш вечерний лук.