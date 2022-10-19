Пришла пора снимать шапки: самые актуальные ободки для волос, которые могут заменить поход к парикмахеру
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Ободок для волос — практичный и удобный аксессуар, который позволяет преобразить любой образ. Разбираемся, какие изделия будут актуальными в текущем сезоне. Разнообразие вариантов вас точно впечатлит. Здесь есть, из чего выбрать.
Яркие цвета
Любой скучный лук можно освежить с помощью ободка какого-нибудь яркого оттенка. Например, это может быть голубой, оранжевый, красный, желтый, салатовый и т. д.
Поскольку ободок — это аксессуар, он не обязательно должен сочетаться с вашей одежду по цвету.
Напротив, пусть ободок станет изюминкой вашего образа, акцентной вещью, которая добавляет вашему луку больше эксклюзивности и индивидуальности.
Анималистичный принт
Если вам нравятся аксессуары с принтами, тогда учтите, что свою актуальность по-прежнему сохраняет анималистичный рисунок. Например, «под леопарда» или «под тигра».
При желании можете подобрать ободок в тон к вашей одежде (с аналогичным узором).
С цветами
Если хотите привнести в образ нотку романтичности, тогда рассмотрите вариант ободка с декором в виде цветов.
Со стороны будет выглядеть так, будто вы надели веночек на голову. Лучше, если ободок и декор будут однотонными.
Такой аксессуар выглядит более стильно, нежели разноцветный.
С жемчугом
Есть желание создать изысканный и стильный образ с акцентом на элегантность и на лоск? Тогда выбирайте ободок, инкрустированный жемчугом.
Данный декор является очень трендовым и популярным в этом году. Ободок с жемчугом сделает ваш лук более роскошным и дорогим.
Из кожи или бархата
Необязательно выбирать ободок с объемными деталями. Если для вас красоты заключается в минимализме без вычурности, если хотите найти что-то оригинальное и эксклюзивное, тогда рассмотрите вариант кожаного аксессуара. Тем более, что любые изделия из такого материала нынче в моде.
Еще один интересный вариант — это ободок из бархатной ткани. Такой аксессуар украсит ваш вечерний лук.
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