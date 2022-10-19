На съемках «Полтергейста» использовали настоящие человеческие останки

Фильм «Полтергейст» считается проклятым из-за количества трагедий, преследующих съемочную группу. Многие склонны считать причиной этого тот факт, что режиссер использовал для картины настоящие человеческие останки.

Фильм «Полтергейст» вышел в 1982 году и сразу стал настоящей киносенсацией, а также получил сразу три номинации на «Оскар». История семьи Фрилинг, которых терроризировал буйствующий дух, привлекла внимание зрителей всего мира. Однако сразу четыре актера, участвовавшие в съемках, скоропостижно скончались сразу после выхода ленты в прокат. Из-за этого фильм получил репутацию «проклятого», ведь и в самой картине использовались настоящие человеческие останки. Именно это, считают многочисленные поклонники киноэпопеи, стало причиной столь драматичной судьбы франшизы.

Вся съемочная группа «Полтергейста» находилась в стрессе из-за постоянных проблем в процессе работы. Так, едва не погиб актер Оливер Робинс, исполнивший роль мальчика Робби, ему на тот момент было 9 лет. На него по сюжету нападает игрушечный клоун, для этого была сделана специальная механическая кукла. Внезапно ее заклинило, и она едва не задушила малолетнего артиста. Несколько недель пришлось провести в постели писателю Джеймсу Канну, который создавал книжную адаптацию сценария. Причем молния попала в его дом именно в тот момент, когда он писал строки «Молния разорвала ночное небо». Сорвавшаяся от удара крышка кондиционера упала прямо на него, повредив спину.

После начала проката «Полтергейста», в совсем юном возрасте, 22 года, трагически погибла Доминик Данн, исполнительница роли Даны Фрилинг. Ее задушил ревнивый парень, ухаживания которого девушка отвергла, эта смерть шокировала всю страну. Хейер О’Рурк, экранная сестра Даны Кэрол Энн, и вовсе скончалась в 12-летнем возрасте. И хоть причиной ее скоропостижной смерти стала врожденная болезнь и ошибочный диагноз, многие до сих пор уверены, что к ее гибели привели именно съемки фильма. Также умерли после выхода ленты Вил Сэмпсон и Джулиан Бек, что еще больше усилило ажиотаж вокруг «проклятой» картины.