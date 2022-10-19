Съемки «Шкатулки проклятий» сопровождались взрывами, ледяным ветром и пожаром

Съемки «Шкатулки проклятий стали настоящим испытанием для команды, работающей над фильмом. Их сопровождали такие странности, как взрывы, ледяной ветер и даже пожар.

Фильм «Шкатулка проклятий» основан на реальных событиях, происшедших с парнем, купившем некую шкатулку, оказавшуюся пристанищем злого духа диббука. Согласно еврейскому фольклору, это душа, не нашедшая покоя из-за совершенных грехов, она вселяется в человека и терзает его. В картине 2012 года Клайд Бренек, роль которого исполнил Джеффри Дин Морган, покупает на ярмарке по просьбе дочери Эмили старинную шкатулку. Из-за ее девочка становится одержимой и едва не убивает своего отца.

Однако странные и пугающие вещи происходили не только на экране, но и во время съемок «Шкатулки проклятий». По признанию Джефри Дина Моргана, то и дело взрывались лампы и софиты, хотя ни одного скачка напряжения в электросети в это время не было. Внезапно члены команды, задействованной в картине, ощущали непонятно откуда взявшийся ледяной ветер. Причем происходило это даже внутри студийных помещений, где не было причин даже для сквозняка.

Чаще всего подобные происшествия случались при съемках главных сцен «Шкатулки проклятий». После завершения работы над фильмом весь реквизит был аккуратно собран и свезен на склад при киностудии. Однако спустя некоторое время по неустановленной до сих пор причине в здании начался пожар. В итоге все костюмы, бутафория и другие использованные в процессе вещи сгорели дотла.