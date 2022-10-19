 

Собянин заявил о сохранении обычного режима жизни города

19.10.2022, 16:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Во исполнение указов президента Владимира Путина о дополнительных полномочиях глав регионов Москва примет меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения, заявил мэр.

“При этом должен сказать, что в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится”, – подчеркнул Собянин.

По его словам, федеральные и городские службы будут решать задачи в рабочем режиме. Речь идет об обеспечении устойчивости экономики, координации сил и средств реагирования, защите от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне и прочем, перечислил мэр.

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности 19 октября ввел военное положение в четырех новых регионах, средний уровень реагирования – в ряде пограничных субъектов. В областях Центрального и Южного федеральных округов устанавливается уровень повышенной готовности.

Также создаются два федеральных оперативных штаба – специальный координационный совет (его глава – премьер-министр Михаил Мишустин) и специальная рабочая группа Госсовета (председатель – Сергей Собянин). Подробнее – в материале “Дни.ру”.

Напомним, что 17 октября Собянин заявил о завершении частичной мобилизации в Москве и полном выполнении соответствующих задач. Призывные пункты закрылись в тот же день.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12.21 / Мнение: Россия в противофазе

25.06.21 /

06.07.20 / Эксперимент доказал, что животные и правда могут предчувствовать землетрясения

23.02.22 / Мнение: Как делали деньги на NFT в 2005 году

29.11.21 / Мнение: Позорище Санкт-Петербурга

28.09.22 / Китай начал строить крупнейший в мире управляемый радиотелескоп

12.10.22 / Все самые важные тренды родом из 60-х: бьюти-эксперты рассказали, каким будет модный макияж – 2022

23.01.22 / Скандалы: Петербургских коммунальщиков поймали на сбросе грязного снега в реки

17.01.22 / Полный аут: Новак Джокович депортирован из Австралии

06.12.20 / Загадочная дорога Демона в Техасе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика