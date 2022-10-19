“Там ничего не было”: лежащего в земле Цоя достали и публично вытерли ноги
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Советский
рок-музыкант и символ эпохи перестройки Виктор Цой — интересный феномен в музыке.
Его творчество для многих остается актуальным и по сей день, а вокруг самого
артиста даже после смерти не утихают споры. Фанаты и критики ежегодно задаются
вопросом, что же такого было у Виктора Цоя.
В разговоре с
Пятым каналом на эту тему высказался музыкальный эксперт Сергей Соседов. Шоумен
не разделяет восторга от музыки Цоя, и считает, что причина такой популярности
— сценический образ.
“Ничего
особенно он не спел, я вас умоляю… Там ничего не было своего оригинального”,
— говорит критик о творчестве лежащего в земле артиста. Соседов считает, что
Виктор Цой просто выгодно выделялся своей простотой на фоне вычурных советских
артистов: “Напомаженные, на голове лак, парики дорогие, нашлепки. А тут
простой парень вышел”.
Слова музыкально
критика, фигурально выражаясь, достали Виктора Цоя из памяти людей из поколения
80-х. Мнение шоумена вызвало несогласие поклонников, ведь они считают, что артиста
невозможно отделить от его музыки.
Симбиоз любви к
музыке и личности Виктора Цоя расположен в Москве на Арбате — это Стена Виктора
Цоя. В 2006 году неизвестные публично вытерли ноги об память артиста и закрасили
легендарный арт-объект. В последствие фанаты бережно восстановили стену Виктора
Цоя и по сей день продолжаются отвоевывать право объекта на существование.
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