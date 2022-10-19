“Там ничего не было”: лежащего в земле Цоя достали и публично вытерли ноги

Советский

рок-музыкант и символ эпохи перестройки Виктор Цой — интересный феномен в музыке.

Его творчество для многих остается актуальным и по сей день, а вокруг самого

артиста даже после смерти не утихают споры. Фанаты и критики ежегодно задаются

вопросом, что же такого было у Виктора Цоя.

В разговоре с

Пятым каналом на эту тему высказался музыкальный эксперт Сергей Соседов. Шоумен

не разделяет восторга от музыки Цоя, и считает, что причина такой популярности

— сценический образ.

“Ничего

особенно он не спел, я вас умоляю… Там ничего не было своего оригинального”,

— говорит критик о творчестве лежащего в земле артиста. Соседов считает, что

Виктор Цой просто выгодно выделялся своей простотой на фоне вычурных советских

артистов: “Напомаженные, на голове лак, парики дорогие, нашлепки. А тут

простой парень вышел”.

Слова музыкально

критика, фигурально выражаясь, достали Виктора Цоя из памяти людей из поколения

80-х. Мнение шоумена вызвало несогласие поклонников, ведь они считают, что артиста

невозможно отделить от его музыки.

Симбиоз любви к

музыке и личности Виктора Цоя расположен в Москве на Арбате — это Стена Виктора

Цоя. В 2006 году неизвестные публично вытерли ноги об память артиста и закрасили

легендарный арт-объект. В последствие фанаты бережно восстановили стену Виктора

Цоя и по сей день продолжаются отвоевывать право объекта на существование.