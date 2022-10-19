Кант и его сообщницы

Рассказ о двух адвокатах из Калининградской области и их клиентах, которые не желают молчать и притворяться.

«Почему вы молчите?» — спрашивают у нас из-за рубежа. Тот же вопрос можно поставить и так: а есть ли в РФ общество? Попробуем ответить на него на примере города Калининграда. Конечно, исторически он не совсем российский и не совсем обычный — хотя бы уж тем, что в Калининграде находится могила философа Иммануила Канта.

Что нам говорит Кант? Основоположник моральной философии модерна, он додумался до того, что «каждый законодатель для самого себя». Не «судья» — так-то любой найдет оправдание, почему он молчит. «Законодатель»! И это — мы, а не те, кто 5 марта придумал — для нас, а не для себя — статьи 207.3 УК и 20.3.3 КоАП про дискредитацию Вооруженных сил. Мало ли что можно написать, говорит Кант. Важно то, что не на бумаге, а в моральной природе человека, где угнездился его загадочный категорический императив. Только не надо делать вид, будто ты его не знаешь. Знаешь-знаешь! — и не маши бумажкой, судья, дело не в ней.

Спускаясь на землю из «трансцендентного», надо пояснить, что стандартные плакаты «Нет …» и прочая агитация даже формально не попадают под диспозиции статей 207.3 УК и 20.3.3 КоАП, и это очевидно любому, кто принимает по ним решения.

Они «понимают, но ничего сделать не могут».

А теперь про тех, кто что-то сделать может.

1

Военный пенсионер майор Дмитрий Сидельников 24 февраля проснулся, посмотрел телевизор и положил себе такой нравственный закон, что надо что-то делать. Прежде он служил в ракетных войсках, «сидел на ядерной кнопке» и понимает, что это такое, а теперь у него есть маленький кинотеатр в торговом центре курортного Зеленоградска. На рекламном мониторе у входа в ТЦ Сидельников запустил титры «Нет …!» между роликами, то есть 30 секунд про Бэтмена, потом «Нет …!», потом снова «Ну, заяц, погоди!». Так это крутилось до мая, пока кто-то из курортников не настучал.

Пока шел обыск, один из соседей по аренде в ТЦ, узнав, в чем дело, перерезал у монитора провода: он патриот, но какой-то не бдительный. Сейчас Сидельников ждет решений по двум делам по статье 20.3.3 КоАп. Впрочем, и в кинотеатр теперь мало курортников покупает билеты, так как «из РФ ушел Голливуд».

2

Сергей Ерыкалкин недавно переехал в Калининград с Камчатки: скопив там денег, здесь он купил несколько квадроциклов и открыл пункт их проката. Он вышел на центральную площадь Победы, и суд выписал ему штраф… Ну тебе-то что надо, мужик? Катайся себе на квадроцикле по Куршской косе, наслаждайся жизнью, ведь тебя не обратно на Камчатку могут заслать, а еще куда похуже…

3

Алексей Журавлев с сыном вышли на площадь с плакатом «Нет …», а когда отца забрали, сын с тем же плакатом встал на его место. Оба уже в Бишкеке, чтобы сыну не попасть под частичную мобилизацию, а отца будут судить на днях заочно: птичка уже улетела, а челюсти правоохранительных органов остановиться не могут — клацают сами по себе.

4

Восемнадцатилетняя Елизавета Яриза фигурирует в полутора десятках протоколов о задержании 2 марта других, незнакомых ей людей, все протоколы начинаются одинаково: «Яриза держала плакат «Нет …», а такой-то или такая-то стояли с ней рядом и «не могли не осознавать».

5

Егору П. на момент задержания 18 лет еще не исполнилось, и штраф за участие в митинге его маме выписал не суд, а комиссия по делам несовершеннолетних. На заседание собрали человек сорок учителей и бог знает кого еще, и давай Егора воспитывать: «Ты же, наверное, не понимал значения своих действий? А может вообще просто мимо проходил?»

Егор отвечал перед комиссией: «Все я прекрасно понимал, шел не мимо, а именно на митинг, потому что…» (тут нам бы не подставить его снова). Комиссия стала спрашивать у мамы, почему она плохо воспитывает сына, а мама отвечала: «Я своим сыном горжусь».

6

Михаил Сухоручкин — 20-летний москвич, влюбился в Калининград и поступил здесь в университет. Когда началась специальная операция, он купил баллончик краски, но какое-то время боялся им воспользоваться, пока 6 апреля, ночью, не подкрался к военному мемориалу и на задней стенке, чтобы не оскорбить память павших, сделал надпись. Его нашли по записям видеокамер и допросили в ОВД с дежурным адвокатом, но когда они все подписали, и она ушла, снова задержали и повели уже совсем другую беседу. В результате Сухоручкин там же записал покаянное интервью, до сих пор доступное в Сети: «Я просто идиот, мне это только что разъяснили».

Сухоручкин вышел из ОВД и пропал — из Москвы прилетели сошедшие с ума родители, на четвертый день поисков думали, что уже не увидят сына на свободе, а то и живым.

А в это время он шел, выбросив телефон, пешком к польской границе, где, рассчитав промежуток в обходе патрулей и сделав в колючей проволоке лаз с помощью бревен, сумел ее пересечь.

Потом он долго не мог позвонить маме, так как находился в лагере для интернированных, а как только ему там предоставили политическое убежище, позвонил и нашелся.

7

Оксана Акмаева — совсем другой человек, она известна всему Калининграду: работала в газетах и на радио, а в последнее время занималась организацией джазового и других международных фестивалей, каких в Калининграде до 2022 года проводилось множество. Утром 24 февраля, как рассказала мне по телефону Оксана, до этого ни на какие митинги не ходившая, она «впала в оцепенение, оделась в чистое» и отправилась на площадь, «как сомнамбула», только попросила 17-летнего сына Матвея с ней не ходить, потому что он-то уж точно что-нибудь там отчебучил бы. На площади миролюбивые старушки пытались разговаривать с ментами в сферических шлемах, но диалога не выходило. Появились провокаторы, что-то кричали, полиция ходила вокруг, теснее сжимая кольцо.

Они с другом отошли покурить и «как истинные калининградцы стали искать мусорку» — тут их и повязали. И в этот момент, вспоминает Оксана, как в кино, на новодельном храме на площади ударили колокола.

Через несколько дней на двери их подъезда Матвей, гулявший с собакой, увидел серийно изготовленную ленту с надписью: «Zдесь жиVет предатель» — точно такие же были наклеены и на дверях других людей, задержанных на митинге, по адресам, которые они сообщили в полиции. Оксану надпись не напугала, но она испугалась за сына: а что если бы клеившие ленту не убежали?

В суд Оксана пошла одна, но, на ее удачу, в коридоре ее увидела адвокат Селизарова — тоже завсегдатай фестивалей: «А ты что тут делаешь?» Они подписали соглашение и зашли в зал вдвоем. Если бы не Екатерина, Оксана наговорила бы себе еще и на уголовную статью, но подруга-адвокат в какой-то момент сказала судье: «Позвольте, ваша честь, я за свою доверительницу сама буду отвечать». И все обошлось штрафом.

Оксана, до сих пор никуда не собиравшаяся уезжать, так как вся ее жизнь была связана с любимым городом, улетела сначала в Грузию — проводить там «форум Кафки и Оруэлла», до этого лет десять набиравший обороты в Калининграде (мы с ней там даже встречались раньше). Сейчас она получила подтверждение, что ее ждут в Германии, сначала в специальном лагере во Фридленде, что переводится как «город свободы» (после войны там был организован лагерь для немцев, не захотевших остаться в ГДР).

Только вещи, которые Оксана вдумчиво отбирала несколько месяцев, все оказались не те, а нужное она не взяла. Потому что вот так сорваться, все побросав, — это нечеловеческий опыт.

8

Игорь Лазаревич Барышников — инженер, на митинги ходит, как на работу. Он уже заплатил штрафы и просидел в общей сложности 32 дня по четырем административным делам за участие в незаконных мероприятиях и одному — за оскорбление президента, а теперь под уголовным делом по статье 207.3 УК — за дискредитацию Вооруженных сил на закрытой странице в фейсбуке*. Барышникову 63 года, в Калининград он вернулся 7 лет назад из Магнитогорска, когда его мама сломала ногу, но живет он сейчас в городе Советске (примерно в двух часах на маршрутке от Калининграда) с мамой, которой исполнилось 96 лет.

Маме он про суды не рассказывает, чтобы не волновать, и когда у них в доме 7 часов шел обыск, она, кажется, так ничего и не поняла. При обыске была изъята, в числе прочего, книжка о Нюрнбергском процессе, которая приобщена к делу в качестве вещественного доказательства не очень понятно, чего, а всего там полторы тысячи листов с разнообразными экспертизами.

На судебных заседаниях, которые начались в конце сентября, Барышников сидит между двумя адвокатами (Селизаровой и Бонцлер), и они с двух сторон его держат, чтобы он не вскочил и не наговорил лишнего.

Инструкция такая: «Отвечать коротко, только на вопросы: имя, фамилия, год рожденья»… Беда, однако, случилась уже тогда, когда следом за этими вопросами судья спросила, есть ли у Барышникова правительственные награды: «Нет… слава богу».

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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