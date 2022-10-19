 

TV2Norge – вблизи норвежских аэропортов были замечены неизвестные беспилотники

19.10.2022, 16:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Норвежская полиция сообщила о пролёте беспилотника вблизи аэропорта Бергена, пишет TV2Norge. После подтверждения сообщений о неопознанном дроне было принято решение о закрытии воздушного пространства над этим транспортным объектом. Как сообщается, похожий инцидент произошёл и в другом аэропорту страны.


AP

Рано утром в среду в норвежскую полицию поступили сообщения о возможных пролётах беспилотников в районе Хоконсверн, о чём были уведомлены администрация аэропорта города Берген и министерство обороны страны. Как заявили в правоохранительных органах, ведомствами были проведены собственные наблюдения, которые подтвердили информацию о дронах. По данным издания Bergens Tidene, которое первым сообщило об инциденте, в этом районе был замечен мерцающий свет. Некоторое время было неясно, шла ли речь о дронах, однако газета Bergensavisen это подтвердила. «Всё верно, есть чёткие наблюдения с нескольких сторон», — сообщил начальник аэропорта Бергена Ойстейн Скаар, пишет TV2 Norge.

На пресс-конференции полицейские заявили, что изначально наблюдения были проведены частными лицами, после чего к ним подключилась полиция. Однако неясно, был ли это один или несколько дронов. «Поступило несколько сообщений о полётах дронов. Мы не уверены, идёт ли речь об одном или нескольких летательных аппаратах, но один был точно», — заявил руководитель оперативного отдела полиции Орьян Дьювик. Наблюдения были задокументированы на фото и видео, однако дроны не были идентифицированы. Полиция держит ситуацию под контролем, но подозреваемых в деле нет. Властями было принято решение закрыть воздушное пространство над аэропортом Бергена, в результате чего ни один самолёт не мог взлететь или приземлиться в аэропорту. В 09:00 по местному времени аэропорт был снова открыт, пишет TV2 Norge.

Полёт беспилотника был также зафиксирован в аэропорту Фёрде, но в этом случае полиция не подтвердила факт наблюдения дрона. Тем не менее начальник аэропорта Челль Отто Гьесдал заявил газете Firde, что дрон был замечен с лётной вышки. Беспилотник был замечен в 06:10 над озером Лангеландсватнет, к востоку от аэропорта. «Полиция проверяет информацию, действительно ли эти наблюдения касаются беспилотников. Полиция ведёт диалог с Метеорологическим институтом, чтобы выяснить, может ли это быть погодным явлением», — говорится в пресс-релизе норвежской полиции. Как сообщается, аэропорт Фёрде не был закрыт по причине низкой загруженности.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05.21 / Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс отмечают 4-летие со дня свадьбы: вспоминаем, какой она была

10.11.20 / Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая и другие на премьере фильма “Дорогие товарищи!”

20.10.21 / Любовь обходит стороной одних, другие постоянно теряют друзей: какую карму несет каждый знак зодиака

14.12.20 / Обязанность россиянок рожать до 27 лет закрепят в Конституции

30.03.21 / Скандалы: «Шаг за шагом к пирамиде»

09.10.22 / От глазированной до ламинированной: новый тренд в макияже для сияющей кожи

02.04.22 / “Газпром” вновь принимает оплату за бесплатную газификацию в рублях

20.09.22 / TV4 – в Швеции тысячи людей вынуждены обращаются за помощью в социальные продовольственные магазины

20.02.22 / Диетолог Дженни Чемпион назвала шпинат лучшей зеленью для диет

11.08.20 / Российские учёные выводят суперкур

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика