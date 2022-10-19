Мнение: Военное положение

Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Что подразумевает в том числе и право на тотальную мобилизацию мужского населения на этих территориях. Правда, как она будет организована, сказать сложно: полноценных структур управления там не создано, за исключением ДНР-ЛНР, а Донецк и Луганск подмели своих мужчин крайне тщательно.

Следующими, по логике, должны будут стать Крым, Белгородская область. Далее – по обстановке.

В общем, пока режим не истребит всё мужское население, он не успокоится.

Всё остаётся по прежнему: единственный метод управления – эскалация. Одна катастрофа закрывается другой, еще более масштабной. Логика подсказывает, что в такой парадигме наступит предел возможностей управления. Рано или поздно.

В приграничных регионах РФ вводится “средний уровень реагирования”. Среди них: Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская область, Брянская область, Воронежская область, Курская область, Ростовская область.

Это кандидаты на следующую серию военного положения, когда нынешняя предсказуемо провалится. Думаю, что примерно месяц-два еще есть, потом все решения, принятые сегодня, пойдут по известному месту, а потому придется создавать новую жопу.

8 регионов «второй очереди» – многовато для коматозной системы управления, поэтому вводить военное положение среди них будут поэтапно, вряд ли сразу. Хотя, конечно, понять, как именно маршируют тараканы в голове у величайшего геостратега, вряд ли могут понять даже профильные специалисты. В общем, возможно что угодно.

Кстати, любопытная история: после присоединения ДНР-ЛНР и далее Ростовская область и Краснодарский край перестали быть «приграничными». Это либо что-то фантомное, либо власть сама осознает, что присоединение – временное.

—