 

Журналисты выяснили, с кем на новых фото целуется Эмили Ратажковски – и это не Брэд Питт

19.10.2022, 16:00, Разное
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В минувшую пятницу папарацци запечатлели 31-летнюю Эмили Ратажковски, страстно целующейся с таинственным незнакомцем во время романтической прогулки по Манхэттену. Но только сейчас репортерам удалось выяснить личность нового избранника звезды. Это 35-летний сын торговца элитной нью-йоркской недвижимостью Джампьеро Риспо и диджей Орацио Риспо. 

Согласно сведениям Daily Mail, он, как и бывший муж Эмили Себастьян Бир-Макклард, родился и вырос в Нью-Йорке. Музыкой Орацио занимается на протяжении вот уже двух десятилетий, а какое-то время торговал пластинками в собственном магазине Halcyon Record Shop, пока он не закрылся из-за пандемии COVID-19. 

С новым бойфрендом Эмили заметили спустя три месяца после громкого разрыва с супругом-кинопродюсером из-за его многочисленных измен. В начале сентября модель подала документы на развод  в Верховный суд Манхэттена. У Эмили Ратажковски и Себастьяна Беар-Маккладрда есть общий ребенок — годовалый сын Сильвестр.  

Отметим, что еще недавно в сети ходили слухи о романе Ратажковски с 58-летним Брэдом Питтом, однако, эта информация не получила подтверждения.  


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