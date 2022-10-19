Певица МакSим возвращается с большими концертами в рамках осеннего тура “Я буду жить”

2022 год стал для МакSим новым ярким стартом после болезни, вынудившей ее на время прервать творческую деятельность. В нем уже было многое: успешная работа с Егором Кридом, которая долгие месяцы держалась в топе всех цифровых площадок, сильный дуэт с талантливым Димой Биланом, выступление на Кубке России по футболу, где 70 тысяч человек пели с ней в унисон, и громкие появления на музыкальных премиях страны.

“Я буду жить” — именно так называется одна из песен певицы, которую она позиционирует как настоящий гимн самой жизни. И это название как нельзя лучше подходит для первого большого тура после болезни, которую МакSим перенесла.

4 ноября в московском Adrenaline Stadium и 18 ноября в петербургском КСК “М-1 Арена” вы услышите “Отпускаю”, “Спасибо”, легендарную “Знаешь ли ты” и другие хиты певицы. Такое событие точно нельзя пропустить!

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