Сколько рубят? – Личное мнение

Считать чужие деньги немного неприлично, но иногда приятно. Для того, хотя бы, чтобы правильно оценивать ситуацию.



Фото: Соцсети

То и дело в СМИ появляются мнения и оценки, сколько теперь рубят на концертах покинувшие страну звёзды эстрады.

Сравнивают площадки для выступлений — вместо стадионов и огромных концертных залов теперь клубы. Если зал, то всего на несколько тысяч человек, а билеты не особо и продаются в той же Европе.

«Концерты уехавших на Запад звезд приносят во много раз меньше денег, чем им удавалось собирать в России. Билеты стоят дешевле, залы меньше. Ажиотажа не наблюдается. Так, например, свободные места (по официальным ценам) есть на всех концертах октябрьского тура Земфиры, при средней вместимости площадок в 3–4 тыс. зрителей, тогда как в Москве певица с легкостью собирала полный «Олимпийский» — 30 тыс.», — сообщают Известия.

Соответственно гонорары за выступление — намного меньше. Ну, естественно, кому в Европе нужны песни на чужом для них языке? Да и исполнителей этих люди не знают — они были известны тут, но не там.

Показательно было выступление Пугачёвой на Евровидении — какое место она заняла тогда? Где-то ближе к концу? И это — адекватная оценка.

И в соответствии с этой оценкой — гонорары. Так что всё логично и правильно.

Ну, или кто-то думал, что это не так?

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