Скандалы: «Крысы, бежавшие с корабля, начинают очень злиться, если корабль не тонет»

Знаменитости — о том, как они относятся к звездам-перебежчикам

За последние месяцы российский шоу-бизнес разделился на два лагеря: те, кто остались в России и те, кто сбежал из страны в поисках лучшей жизни. Интересно, что среди перебежчиков в основном представители возрастной интеллигенции, более молодые артисты предпочли остаться на родине. И пока Алла Пугачева устраивает светские рауты в Израиле, Андрей Макаревич утопает в желчи со словами «Россия — они, а не вы», а Регина Тодоренко пытается усидеть на двух стульях, молодые артисты продолжают работать и развиваться в РФ.

Родион Газманов в разговоре с Daily Storm признался: планов покинуть Россию у него нет. «Это моя страна и моя Родина», — говорит певец.

«У меня нет даже мысли об отъезде. Я не могу осуждать уехавших людей. Это их решение. В моем окружении есть такие люди, это их личное дело. А когда человек уезжает и оттуда начинает осуждать свою страну — вот это я осуждаю. Есть выражение: «Крысы, бежавшие с корабля, начинают очень злиться, если корабль не тонет», — говорит он.

Что касается громкого отъезда Аллы Пугачевой, Газманов считает, что он не в праве осуждать ее.

«Она сказала, что готова следовать за своим мужем. Поступок похвальный. Ну решила уехать — уехала», — добавляет он.

Российская скрипачка ROXANA также говорит, что Россию покидать не собирается, потому что любит свою страну.

«Я человек без политических амбиций, не осуждаю коллег, вообще людей. Каждый имеет право на свой выбор», — говорит музыкант.

Блогер и общественный деятель Милана Тюльпанова заверила Daily Storm, что планов покинуть Россию у нее нет.

«Ни разу в жизни меня не посещала такая мысль. Я люблю свою страну, я патриот, у меня есть планы развиваться здесь, вне зависимости от внешних и внутренних обстоятельств, — делится мнением Милана. — Что касается Пугачевой и других медийных личностей, которые публично озвучили свою позицию и покинули страну… Я думаю, что если ты убежден в своей правоте, правильнее будет высказаться, а потом уже начинать свою жизнь в другой стране. Это лучше, чем молча уехать. Но я не даю этому оценку, это выбор Аллы Борисовны. Естественно, путь в Россию для нее закрыт. С этим решением ей теперь жить».

Продюсер Майя Троян считает, что сейчас Россия как гадкий утенок для всех. Конечно же, в такой ситуации ее легко ненавидеть и покидать, примкнув к большинству невежд.

«Как вы помните, гадкий утенок вскоре превратился в лебедя. Я уверена, что через некоторое время сбежавшие втихаря начнут возвращаться, так как Россия это хорошая и налаженная возможность для заработка, особенно для артистов.

Как относятся к сбежавшим? Здесь два лагеря — одни ненавидят и кричат вслед: «Сбежавшие крысы! Предатели Родины!» Другие с уважением принимают позицию отказа от оружия и, как следствие, отъезда. Считаю, у каждого есть право выбора. Это их жизнь, их осознанное решение. Им с этим жить дальше», — добавляет она.

При этом отъезд Пугачевой Троян оценивает как масштабный конфуз знаменитости.

«Если она настолько ненавидела российский народ, зачем так низко падать и оскорблять его? Ты против политики — пожалуйста, дорога открыта, в добрый путь. Но унижать людей, которые много лет любили, прислушивались и даже боготворили, — вот это злейшее дно! Именно этот поступок говорит о том, что титул королевы российского шоу-бизнеса она моментально потеряла. Артистка продемонстрировала, что реальной родиной для нее является Израиль. Посмотрим, что она скажет, когда придется вынуждено возвращаться из-за отсутствия работы», — отмечает Майя.

Актер, блогер Вадим Стукалов также не намерен собирать чемоданы.

«В моих планах нет мыслей покидать страну. Честно говоря их никогда и не было, даже с учетом того, что у нас была объявлена частичная мобилизация. Я человек достаточно патриотичный и любящий свою Родину, которая стоит на позиции защиты справедливости. Я вырос здесь, научился зарабатывать и вносить свой вклад в развитие нашего общества, работая с людьми и для людей. Предавать в самый сложный момент — это подло. А сейчас именно такой момент. Назло врагам нам нужно быть сильными и держаться вместе», — заявляет Стукалов.

Относительно поступка Пугачевой Стукалов высказывается достаточно сдержанно. По его словам, у артистки также есть своя гражданская позиция и она имеет полное право на нее.

«И вообще, я считаю, что в период, когда началась специальная военная операция и объявлена частичная мобилизация, судить людей, сделавших свой выбор, не совсем правильно. У каждого своя позиция, свое мировоззрение. Мы в первую очередь должны следить за собой, и тогда каждый будет на своем месте и при своих делах», — резюмирует актер.

Евгений Василенко

Оригинал материала: “Дейли Шторм”