Следы от когтей, синяки и странные звуки: Фильм «Заклятье» потрепал нервы всей съемочной группе

Съемочная группа фильма «Заклятье» изрядно потрепала свои нервы. На ноутбуке, а затем на теле актеров появлялись следы от когтей и синяки. Однако Вера Фармига, исполнившая главную роль, шокировала партнера по фильму своим откровением.

Фильм «Заклятье» в жанре «хоррор» увидел в мир в 2013 году и сразу стал культовым, получив награду «Сатурн». Однако история супругов Уорренов, занимающихся исследованием паранормальных явлений, изрядно потрепала нервы съемочной группе картины. Причем началось все еще до того, как артисты и другие сотрудники приступили к непосредственному созданию ленты. По рассказам Веры Фармиги, сыгравшей роль Лоррейн Уоррен, как только она получила предложение сняться в «ужастике», на экране ее ноутбука появились следы от трех когтей. Спустя время такие же отметины появились на ее теле, однако и после этого селебрити не отказалась от участия.

Джоуи Кинг, воплотившая на экране образ Кристин Перрон, в доме семьи которой поселился злой дух Аннабель, стала следующей жертвой необычных происшествий. На теле 14-летней актрисы неизвестно откуда появлялись синяки. В целом вся команда, работающая над фильмом, почувствовала на себе действие некоего потустороннего существа. Сотрудникам кинокомпании работа над картиной изрядно потрепала нервы. Режиссер Джеймс Ван также был свидетелем действия чего-то необъяснимого, в его доме занавески на окнах двигались сами по себе, без какого-либо ветерка.

Патрик Уилсон, исполнивший роль Эда Уоррена, в собственном доме ночью неоднократно слышал детский смех, причем это не был голос его сыновей. Интересной оказалась реакция его партнерши по фильму, актрисы украинского происхождения Веры Фармиги. Когда Уилсон поделился с ней шокирующими его событиями, актриса ответила, что это всего лишь игра духов детей, так как они тоже иногда хотят развлечься.