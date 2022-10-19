Загадочный миллиардер решил разыграть своё состояние среди россиян. Выиграли все здоровые совершеннолетние мужчины

Все физически здоровые совершеннолетние россияне мужского пола в возрасте до 55 лет выиграли в лотерею, которую провёл миллиардер, пожелавший остаться неизвестным – об этом сообщается в уведомлении, разосланном через Госуслуги.

Загадочный богач разыграл среди них всё своё состояние в размере 500 млрд рублей. Это значит, что каждый гражданин, подходящий под указанные критерии, имеет право получить свою долю в размере 10 тысяч рублей. Чтобы получить выигрыш, следует 1 ноября явиться с документами в ближайший МФЦ или в пункт временного размещения победителей (адреса таких точек будут объявлены в ближайшие дни).

Согласно воле анонимного мецената, деньги будут выплачены после «проведения всех необходимых бюрократических процедур и исключительно при отсутствии фактических и теоретических (моральных) задолженностей победителей перед государством».

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