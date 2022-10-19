Большая игра на наши деньги

Бюджетная политика становится все более азартной. Новости из Министерства финансов.

12 сентября Минфин РФ опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета за 9 месяцев.

Официальные данные показывают, что ситуация в бюджетной сфере продолжает плавно ухудшаться. Видимо, это входит в планы правительства.

Несколько цифр

Последние четыре месяца бюджет исполняется с дефицитом (минус 83 млрд в сентябре), динамика доходов остается отрицательной «год к году», а расходы, напротив, быстро растут (+32% год к году в сентябре/+20,8% год к году за 9 мес.).

Прогнозы Минфина предполагают, что доходы в этом году окажутся на уровне 27 693 млрд (очень оптимистичная оценка), расходы — 29 006 млрд, а дефицит — 1 313 млрд.

Что происходит с бюджетом сейчас?

Доходы федерального бюджета РФ за 9 месяцев выросли на 10%. При этом весь вклад в прирост обеспечили доходы от продажи нефти и газа. Из 1,8 трлн роста доходов за 9 месяцев нефтегазовые доходы выросли на 2,3 трлн, или на 37,5% г/г.

Доходы, связанные с внутренней экономикой, увеличились на 958 млрд, или на 16,2% г/г. Впрочем, «внутренняя экономика» — в значительно степени производная от расходов бюджета, оплаченных нефтедолларами.

Сократились доходы, связанные с импортом, — на 684 млрд (минус 20% г/г), а также «прочие доходы» — минус 780 млрд, или минус 33% г/г. Расходы увеличились на 21%, или на 3,4 трлн.

Но доходы первых четырех месяцев — «итоги 2021 года плюс высокие цены на углеводороды» обеспечили бюджету своеобразный буфер, который используется для компенсации сокращения налоговых поступлений. Благодаря этому буферу правительственная касса еще остается в символическом «плюсе» с начала года — на уровне 55 млрд. Для сравнения — в прошлом году профицит бюджета составлял 2000 млрд.

Да, формально есть профицит.

Однако если посмотреть на ситуацию «по месяцам», картина выглядит иначе.

С марта по сентябрь 2022-го доходы бюджета выросли всего на 2,4%, а расходы увеличились на 23,1%. Как результат, дефицит составил 482 млрд против профицита в 1,5 трлн в 2021 году.

С июня по сентябрь 2022-го ситуация ухудшилась еще сильнее. Доходы упали на 10,5% по номиналу, а расходы растут на 23,1%. Соответственно, дефицит составил почти 1,5 трлн по сравнению с профицитом 720 млрд в 2021 году.

Нефтегазовые доходы, всегда выступавшие поддержкой бюджета, теперь сокращаются почти на 7%, замедляются доходы от внутренней экономики, усиливается негативная тенденция по доходам, связанным с импортом, — минус 36%, и на столько же сокращаются «прочие доходы».

Откуда возьмутся деньги в последнем квартале 2022 года? В октябре в бюджет поступит 1 триллион рублей от «Газпрома», где 600 млрд дивиденды, а 400 млрд — НДПИ, в ноябре и декабре бюджет пополнят еще 800 млрд «газпромовских» рублей.

Азартная игра

Формально дефицит бюджета на уровне 1,3 трлн рублей (это меньше 2% ВВП) — не критичен. Более того, «безопасным» считается дефицит бюджета до 3%. Это, конечно, условность, но от «условно опасного дефицита бюджета» российское правительство достаточно далеко.

Проблема здесь не столько в цифрах доходов/расходов, сколько в том, что в РФ «бюджет» — это инструмент управления и экономикой, и обществом. Российские власти усвоили уроки девяностых — власть должна быть богаче всех и иметь возможность обогатить или разорить кого угодно. Бюджет — это в первую очередь возможность оплачивать непоколебимую лояльность всех, кто критически нужен власти, и во вторую очередь — оплачивать решение задач, которые власть считает важными для себя. И способность власти собирать больше, чем тратить — важный механизм демонстрации работоспособности властного аппарата.

При этом вся бюджетная политика правительства строится на двух допущениях. Первое — что сохранятся нефтяные сверхдоходы, за счет которых будет профинансирована «экономика». Второе — что бюджетные инвестиции должны будут заместить или подстраховать частные.

Вопрос в том, помогут ли экстремальные бюджетные усилия и расходы долгосрочному развитию экономики? Вряд ли. Любая попытка резко нарастить объемы производства или заставить производственные мощности работать с более высокой нагрузкой приводит к структурным дисбалансам — экстренно развивая какое-то направление, мы обязательно лишим ресурсов другое. Ключевой момент в том, что правительство, оказывая поддержку тем или иным отраслям (не важно, кстати, каким), берет на себя функцию оператора рисков.

Если риски оценены правильно, то все будет в порядке, но если будут допущены ошибки, то кому-то придется за это платить. Можно сказать, что правительство сейчас азартно повышает ставки — в расчете на итоговый выигрыш. Проблема в том, что уровень рисков сейчас не может оценить никто. И никто не знает, какие расходы придется экстренно наращивать.

Дмитрий Прокофьев, редактор отдела экономики «Новой газеты»

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