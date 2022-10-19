Дарья Жукова и Ставрос Ниархос впервые за долгое время вышли в свет

Дарья Жукова – нечастый гость светских мероприятий, на одном из таких мы видели ее почти год назад! И вот, наконец, галеристка, которая в начале 2021-го снова стала мамой, появилась на вечеринке в Нью-Йорке. Причем не одна, а со свои мужем Ставросом Ниархосом. Они появились на запуске бьюти-линии дизайнера Stella Skincare в Нью-Йорке. Это веганская косметика, которая производится из натуральных ингредиентов и не тестируется на животных.

Кроме них на мероприятие пришли Мадонна, Анна Винтур, музыкант Джон Батист, модель Карен Элсон, бывшая жена миллиардера Руперта Мердока и многие другие.

Фотоотчетом с вечеринки Жукова поделилась лишь в сторис, а вот лента ее блога не обновлялась уже долгие месяцы.

Напомним, Дарья Жукова и Ставрос Ниархос вместе с 2017 года. В том же году она объявила о расставании с Романом Абрамовичем. Сейчас Дарья и Ставрос воспитывают сына Аарона и дочь Лею от брака с миллиардером, а также общего сына Филиппа. В редком интервью Дарья рассказала:

Материнство в 40 отличается от материнства в 29. Приоритеты выстроены более правильно. Жизнь словно замедляется в пользу ­семьи.

Минувшие новогодние праздники супруги провели в Санкт-Морице, который имеет для них особое значение, ведь именно здесь они сыграли свою пышную свадьбу в январе 2020-го через год после того, как зарегистрировали свои отношения. А этой весной таблоиды сообщили об их переезде на Сардинию.