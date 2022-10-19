 

Дарья Жукова и Ставрос Ниархос впервые за долгое время вышли в свет

19.10.2022, 14:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Дарья Жукова – нечастый гость светских мероприятий, на одном из таких мы видели ее почти год назад! И вот, наконец, галеристка, которая в начале 2021-го снова стала мамой, появилась на вечеринке в Нью-Йорке. Причем не одна, а со свои мужем Ставросом Ниархосом. Они появились на запуске бьюти-линии дизайнера Stella Skincare в Нью-Йорке. Это веганская косметика, которая производится из натуральных ингредиентов и не тестируется на животных.

Кроме них на мероприятие пришли Мадонна, Анна Винтур, музыкант Джон Батист, модель Карен Элсон, бывшая жена миллиардера Руперта Мердока и многие другие.

Фотоотчетом с вечеринки Жукова поделилась лишь в сторис, а вот лента ее блога не обновлялась уже долгие месяцы.

Напомним, Дарья Жукова и Ставрос Ниархос вместе с 2017 года. В том же году она объявила о расставании с Романом Абрамовичем. Сейчас Дарья и Ставрос воспитывают сына Аарона и дочь Лею от брака с миллиардером, а также общего сына Филиппа. В редком интервью Дарья рассказала:

Материнство в 40 отличается от материнства в 29. Приоритеты выстроены более правильно. Жизнь словно замедляется в пользу ­семьи.

Минувшие новогодние праздники супруги провели в Санкт-Морице, который имеет для них особое значение, ведь именно здесь они сыграли свою пышную свадьбу в январе 2020-го через год после того, как зарегистрировали свои отношения. А этой весной таблоиды сообщили об их переезде на Сардинию.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08.22 / Как сочетать леггинсы с высокими сапогами, если вам за 50: шикарные примеры от модных возрастных блогеров

09.05.22 / РПЦ сокращает ассортимент винных карт для причастия

30.06.21 / Экономика: Любители жить в долг порождают новый мировой кризис

18.02.21 / В Калифорнии полицейский увидел возле шоссе тело огромного йети

12.10.22 / Скандалы: Нажиться на мобилизации

02.06.22 / Книжный клуб. Заседание 1. – Личное мнение

07.07.22 / Ученые рассказали о пользе интервального голодания

12.09.21 / От снежного блонда до смелого розового: в какой цвет покрасить волосы этой осенью

25.06.22 / Польза или препятствие – возможности решебников в решении учебных задач

10.05.21 / В День матери Джон Траволта вспомнил об умершей от рака жене

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика