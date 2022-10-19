 

Меган Маркл рассказала, почему ушла из игрового шоу: “Это заставляло меня чувствовать себя глупой”

19.10.2022, 14:35, Разное
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Накануне на сервисе Spotify вышел очередной выпуск авторского подкаста Меган Маркл Archetypes. Гостьей нового эпизода стала Пэрис Хилтон. С ней герцогиня обсудила проблему объективации женщин и раскрыла причины своего ухода из игрового шоу “Deal or No Deal”. В 34 эпизодах, выпущенных с 2006 по 2007 год, Меган сыграла “девушку с портфелем”. В эфире подкаста она призналась, что ее ценили “за красоту, а не мозги”, заставляли загорать в солярии и носить пуш-ап бюстгальтер, чтобы выглядеть более привлекательной. 

Это заставляло меня чувствовать себя глупой. Мне не нравилось быть лишь симпатичным лицом, – вспомнила герцогиня. 

Меган призналась, что в тот период отчаянно нуждалась в деньгах, а потому согласилась на такую работу. Теперь она надеется, что в будущем ее годовалая дочь Лилибет будет ценить себя выше легкого заработка. 

Я хочу, чтобы наша дочь стремилась стать немного выше этого. Да, я хочу, чтобы моя Лили хотела быть образованной, хотела быть умной и гордилась этими вещами. 

Герцогиня рассказала, что других женщин, принимавших участие в шоу, буквально заставляли “выстраивать в очередь” на различные косметические процедуры, включая укладку и наращивание ресниц. Кроме того, перед появлением в кадре девушкам рекомендовали “втянуть живот”. 

Нам даже выдавали ваучеры на загар каждую неделю, потому что у них была очень оригинальная идея того, как именно мы должны выглядеть. Речь шла исключительно о нашей красоте. 

Отметим, что в одном из предыдущих выпусков Archetypes Меган осудила голливудских киноделов за создание специфического женского образа. Авторскую передачу Меган запустила в конце августа, еще до смерти королевы Елизаветы II. С тех пор в эфир вышло уже 6 выпусков, а среди гостей Меган отметились Серена Уильямс, Мэрайя Кери и другие. 


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