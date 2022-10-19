 

Мнение: ФСБ завербовала Маска и Экмана?

19.10.2022, 14:30, Разное
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Американский миллиардер и инвестор Билл Экман в заблокированном в России Twitter ответил на вопрос «Чей Крым?»


отсюда

Кучно пошло. Ранее Илон Маск призвал признать Крым российской территорией.

Не согласные с мнением Маска и Экмана, думаю, обвинят ФСБ, мол, агенты Лубянки то ли подкупили американских миллиардеров, то ли запугали парней.  Не могли же миллирдеры из США ни с того ни с сего начать топить за «Крым – это Россия»?

Источник: Ирек Муртазин


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