Мнение: ФСБ завербовала Маска и Экмана?

Американский миллиардер и инвестор Билл Экман в заблокированном в России Twitter ответил на вопрос «Чей Крым?»



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Кучно пошло. Ранее Илон Маск призвал признать Крым российской территорией.

Не согласные с мнением Маска и Экмана, думаю, обвинят ФСБ, мол, агенты Лубянки то ли подкупили американских миллиардеров, то ли запугали парней. Не могли же миллирдеры из США ни с того ни с сего начать топить за «Крым – это Россия»?

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