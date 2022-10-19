Мнение: ФСБ завербовала Маска и Экмана?
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Американский миллиардер и инвестор Билл Экман в заблокированном в России Twitter ответил на вопрос «Чей Крым?»
отсюда
Кучно пошло. Ранее Илон Маск призвал признать Крым российской территорией.
Не согласные с мнением Маска и Экмана, думаю, обвинят ФСБ, мол, агенты Лубянки то ли подкупили американских миллиардеров, то ли запугали парней. Не могли же миллирдеры из США ни с того ни с сего начать топить за «Крым – это Россия»?
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Источник: Ирек Муртазин
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