Мнение: Письмо: “Считала себя глубоко понимающей”
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Ну а в этом письме слив все увидят?
Странно, что в прошлом письме все разглядели косяки, хотя поддакиваниями снизу вы вряд ли сможете причинить вред другому, но можете причинить вред себе.
Очень важно не путать позицию в границах, когда вы не спорите, не критикуете, выражаете согласие с мнением человека и ваш слив, когда вы лезете из кожи, чтобы доказать ему, какой он молодец, убедить его, что он ни в коем случае не должен сомневаться в своем могуществе, изо всех сил старается поднять его самооценку как можно выше и максимально улучшить настроение.
Вот в последнем случае происходит ваш слив. Вся ваша энергия идет на корм чужой короне.
И я хочу, чтобы вы ясно это увидели и подробно описали в комментариях с примерами из этого письма.
Абсолютно то же самое происходит с психологами, которые кормят корону человеку за деньги. Деньги не компенсируют их слив. И я предлагаю описать, почему это происходит.
bloodberryouth
Здравствуйте, Эволюция!
Пишу на тему утешения. Я всегда считала дружбу своей сильной стороной, очень высоко ставила друзей и себя считала хорошим другом — в основном из-за того, что считала себя очень глубоко понимающей. Старалась выслушивать, расспрашивать, но боялась кормить корону, иногда могла быть даже жестковатой или искала способ как-то мягко сказать то, с чем не согласна.
Но сейчас отчетливо вижу, что у меня корона в дружбе: потому что 2 самые близкие подруги со мной не общаются. С одной можно сказать разошлись пути, а со второй ссора произошла как раз из-за поддержки. Хочу показать кусок переписки, которая была за пару недель до нашей ссоры, после которой мы не общаемся уже год.
Вот как это было. Была уже ночь, но я не спала, смотрела с мужем фильм. Увидела сообщение от Алины. Отвечать не хотела, но посчитала своим долгом, раз не сплю, а у неё бывают панические атаки. Она расстраивалась из-за парня. Мне казалось, что она загоняется из-за ерунды, но боялась её обидеть. Я думала, что хорошо бы ей его простить – потому что ей 30 лет и у неё давно никого не было, и вот тут нормальный парень, пусть и младше; только начали встречаться.
Привожу с сокращениями.
Алина:
Я ужасно зла на Диму: прислал мне видос, как он бьёт себя молотком по ноге и сказал: не удивляйся, если завтра увидишь синяки. Я ответила, что это жутко и я напугана. А он сказал, что ничего такого не вкладывал и не хотел меня пугать, с ним всё ок, попросил прощения. Но я, блин, зла страшно. Пишу, чтобы поделиться и понять, насколько мой гнев праведен, насколько адекватен ситуации
(присылает скрины переписки)
Я:
Я думаю, что это тупая шутка от нечего делать, судя по скринам просто может просто под руку попались инструменты и ему стало смешно как-то…
Но! Когда я, прочитала первое твоё сообщение, первая реакция была – страх и брезгливость, что ли
Я такое тоже не понимаю.
Тебя очень понимаю, особенно вместе со всем остальным!
Алина:
Я серьёзно думаю сейчас, а оно мне надо? Вот такие вот шутки
Потому что жесть, как я перенервничала – а в ответ равнодушие к моим чувствам и рассказ о себе. Да, он сказал, что больше так шутить не будет, но хер знает. Доверия нет. Я плачу.
Я давно так не переживала из-за кого-то.
Я:
В этом куске переписки я от него не увидела агрессии, и он явно не понял, в чём именно проблема, почему ты так расстроилась – потому что мальчишка, конечно
Мне кажется, рано делать выводы, это неудачная коммуникация, но со стороны это не выглядит каким-то страшным пренебрежением
Ты очень расстроена сейчас, но вот если просто читать сообщения ваши, то, полагаю, он даже не понял, НАСКОЛЬКО ты расстроена
Алина:
Ну он может шутить о таких вещах, да
Но он же знает меня. И знает, что меня напугать нетрудно. И обычно он такой чуткий.
Я:
Осечки случаются; в моменте вы были на разных волнах.
Я вот вообще давно тебя знаю, но и то порой могу промахнуться и ляпнуть что-то не то
Можно считать, что это первый конфликт или что-то вроде того)
Алина:
Первый конфликт, ещё и перед встречей завтрашней
Но я ответила, написала, конечно
Попробую поверить, что ж
Я:
А ещё я думаю, что с утра будет виднее) Сейчас поздно, представляю, как ты вымоталась!
Как ты думаешь, заснешь? Или прям нервяк?
Хорошо, что встретитесь, лично всё будет понятнее!
Алина:
Засну, у меня и таблетка есть)
Будет понятнее от ответа Ромы
Я вот и задумалась, нужны ли мне эти подростковые эмоциональные качели на ровном месте
Это ж подростки всё берут на понт, реакцию проверяют, границы прощупывают
Я:
Он не подросток всё же
И качели не увидела у него, у тебя скорее – от симпатии в обратную сторону
Мужики порой тупо шутят в любом возрасте
Или просто говорят не то, и не могут понять
Алина:
У меня качели, конечно. Я и говорю: надо ли оно мне
Но это правда, первый раз
Я:
Конечно если парень правда такой, как ты написала (как подросток), то стоит подумать. Но это ещё неизвестно, предположения
И опять-таки: в любовной игре есть элемент борьбы и так
Алина:
Вот-вот
Нужны ли мне эти любовные игры, которые все нервы мне выматывают?
Я:
А расставание нервы не вымотает?
Алина:
Зато один раз
Я:
Нет, болеть будет
Алина:
Будет, вон, как с N
(вспоминает прошлый роман, обсуждаем немного и его)
Спасибо тебе за поддержку! Всё это сложно так, так муторно, хочется бросить это дело уже и заниматься работой – там бы всё разгрести хоть немного)
(прощаемся, желаем друг другу спокойной ночи)
А ссора в итоге произошла из-за того, что Алина всё-таки бросила этого парня и начала искать у меня поддержки каждый день. Я чувствовала себя использованной, потому что в каждый акт общения выкладывалась, а на следующий день всё было по-новой. И отказалась ее поддерживать, так и сказала. Вот и не общаемся, а были очень близки, и эта история меня мучает.
Спасибо.
Источник: Эволюция
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