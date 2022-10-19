Мнение: Письмо: “Считала себя глубоко понимающей”

Ну а в этом письме слив все увидят?

Странно, что в прошлом письме все разглядели косяки, хотя поддакиваниями снизу вы вряд ли сможете причинить вред другому, но можете причинить вред себе.

Очень важно не путать позицию в границах, когда вы не спорите, не критикуете, выражаете согласие с мнением человека и ваш слив, когда вы лезете из кожи, чтобы доказать ему, какой он молодец, убедить его, что он ни в коем случае не должен сомневаться в своем могуществе, изо всех сил старается поднять его самооценку как можно выше и максимально улучшить настроение.

Вот в последнем случае происходит ваш слив. Вся ваша энергия идет на корм чужой короне.

И я хочу, чтобы вы ясно это увидели и подробно описали в комментариях с примерами из этого письма.

Абсолютно то же самое происходит с психологами, которые кормят корону человеку за деньги. Деньги не компенсируют их слив. И я предлагаю описать, почему это происходит.

bloodberryouth

Здравствуйте, Эволюция!

Пишу на тему утешения. Я всегда считала дружбу своей сильной стороной, очень высоко ставила друзей и себя считала хорошим другом — в основном из-за того, что считала себя очень глубоко понимающей. Старалась выслушивать, расспрашивать, но боялась кормить корону, иногда могла быть даже жестковатой или искала способ как-то мягко сказать то, с чем не согласна.

Но сейчас отчетливо вижу, что у меня корона в дружбе: потому что 2 самые близкие подруги со мной не общаются. С одной можно сказать разошлись пути, а со второй ссора произошла как раз из-за поддержки. Хочу показать кусок переписки, которая была за пару недель до нашей ссоры, после которой мы не общаемся уже год.

Вот как это было. Была уже ночь, но я не спала, смотрела с мужем фильм. Увидела сообщение от Алины. Отвечать не хотела, но посчитала своим долгом, раз не сплю, а у неё бывают панические атаки. Она расстраивалась из-за парня. Мне казалось, что она загоняется из-за ерунды, но боялась её обидеть. Я думала, что хорошо бы ей его простить – потому что ей 30 лет и у неё давно никого не было, и вот тут нормальный парень, пусть и младше; только начали встречаться.

Привожу с сокращениями.

Алина:

Я ужасно зла на Диму: прислал мне видос, как он бьёт себя молотком по ноге и сказал: не удивляйся, если завтра увидишь синяки. Я ответила, что это жутко и я напугана. А он сказал, что ничего такого не вкладывал и не хотел меня пугать, с ним всё ок, попросил прощения. Но я, блин, зла страшно. Пишу, чтобы поделиться и понять, насколько мой гнев праведен, насколько адекватен ситуации

(присылает скрины переписки)

Я:

Я думаю, что это тупая шутка от нечего делать, судя по скринам просто может просто под руку попались инструменты и ему стало смешно как-то…

Но! Когда я, прочитала первое твоё сообщение, первая реакция была – страх и брезгливость, что ли

Я такое тоже не понимаю.

Тебя очень понимаю, особенно вместе со всем остальным!

Алина:

Я серьёзно думаю сейчас, а оно мне надо? Вот такие вот шутки

Потому что жесть, как я перенервничала – а в ответ равнодушие к моим чувствам и рассказ о себе. Да, он сказал, что больше так шутить не будет, но хер знает. Доверия нет. Я плачу.

Я давно так не переживала из-за кого-то.

Я:

В этом куске переписки я от него не увидела агрессии, и он явно не понял, в чём именно проблема, почему ты так расстроилась – потому что мальчишка, конечно

Мне кажется, рано делать выводы, это неудачная коммуникация, но со стороны это не выглядит каким-то страшным пренебрежением

Ты очень расстроена сейчас, но вот если просто читать сообщения ваши, то, полагаю, он даже не понял, НАСКОЛЬКО ты расстроена

Алина:

Ну он может шутить о таких вещах, да

Но он же знает меня. И знает, что меня напугать нетрудно. И обычно он такой чуткий.

Я:

Осечки случаются; в моменте вы были на разных волнах.

Я вот вообще давно тебя знаю, но и то порой могу промахнуться и ляпнуть что-то не то

Можно считать, что это первый конфликт или что-то вроде того)

Алина:

Первый конфликт, ещё и перед встречей завтрашней

Но я ответила, написала, конечно

Попробую поверить, что ж

Я:

А ещё я думаю, что с утра будет виднее) Сейчас поздно, представляю, как ты вымоталась!

Как ты думаешь, заснешь? Или прям нервяк?

Хорошо, что встретитесь, лично всё будет понятнее!

Алина:

Засну, у меня и таблетка есть)

Будет понятнее от ответа Ромы

Я вот и задумалась, нужны ли мне эти подростковые эмоциональные качели на ровном месте

Это ж подростки всё берут на понт, реакцию проверяют, границы прощупывают

Я:

Он не подросток всё же

И качели не увидела у него, у тебя скорее – от симпатии в обратную сторону

Мужики порой тупо шутят в любом возрасте

Или просто говорят не то, и не могут понять

Алина:

У меня качели, конечно. Я и говорю: надо ли оно мне

Но это правда, первый раз

Я:

Конечно если парень правда такой, как ты написала (как подросток), то стоит подумать. Но это ещё неизвестно, предположения

И опять-таки: в любовной игре есть элемент борьбы и так

Алина:

Вот-вот

Нужны ли мне эти любовные игры, которые все нервы мне выматывают?

Я:

А расставание нервы не вымотает?

Алина:

Зато один раз

Я:

Нет, болеть будет

Алина:

Будет, вон, как с N

(вспоминает прошлый роман, обсуждаем немного и его)

Спасибо тебе за поддержку! Всё это сложно так, так муторно, хочется бросить это дело уже и заниматься работой – там бы всё разгрести хоть немного)

(прощаемся, желаем друг другу спокойной ночи)

А ссора в итоге произошла из-за того, что Алина всё-таки бросила этого парня и начала искать у меня поддержки каждый день. Я чувствовала себя использованной, потому что в каждый акт общения выкладывалась, а на следующий день всё было по-новой. И отказалась ее поддерживать, так и сказала. Вот и не общаемся, а были очень близки, и эта история меня мучает.

Спасибо.