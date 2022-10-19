 

Ударами ВКС России в районе Николаева и в Херсонской области уничтожено более 120 военнослужащих ВСУ и наемников

19.10.2022, 14:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

ВС РФ продолжили нанесение ударов высокоточным оружием воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российскими войсками на Купянском направлении в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка и Берестовое Харьковской области нанесено поражение подразделениям 14-й и 92-й бригад ВСУ и иностранных наемников. В итоге ликвидировано более 40 украинских военнослужащих и четыре бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Пресечены ночные попытки форсировать реку Жеребец на Красно-Лиманском направлении. Российскими войсками уничтожены около 30 украинских военнослужащих, три бронемашины.

Ракетными ударами ВКС РФ на Николаево-Криворожском направлении в районе города Николаев и пунктов Безыменное, Нововоскресенское и Трифоновка Херсонской области поражены подразделения 60-й пехотной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ и формирования «Иностранного легиона». Ликвидировано более 120 украинских военнослужащих и наемников, восемь бронемашин, отчитались в Минобороны.

В районах Двуречной и Металловки Харьковской области, Торецка, Яковлевки, Ильичовки, Подгорного Донецкой народной республики (ДНР), Гуляйполе Запорожской области ударами авиации поражены семь пунктов управления, а также 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожены три склада боеприпасов в районах Червоной Долины Харьковской области, Новогригоровки Запорожской области и Березнеговатого Николаевской области.

Под Купянском Харьковской области и Новоелизаветовкой Одесской области уничтожены две пусковые установки украинского ЗРК С-300, сообщил Конашенков.

Нанесено поражение двум артиллерийским батареям в районе Глушковки Харьковской области и взводам реактивной системы «Ураган» в районах Волчанска Харьковской области и Часов Яр ДНР, перечислили в Минобороны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07.21 / В Афганистане ввели бессрочный ночной комендантский час из-за наступления талибов

15.03.22 / Зеленский предложил Раде продлить режим военного положения

07.03.21 / Делегация вооруженных сил Великобритании побывала в зоне проведения ООС

22.05.22 / Блинкен захотел посвятить Путину песню

14.09.21 / Рубль вошел в топ-20 самых популярных валют

29.06.21 / В Кремле ответили на вопрос о вероятности новых ограничений по коронавирусу

26.01.21 / “Дочь старше жены, получается?” Николаев во время отдыха в США встретился со старшей дочерью

19.03.21 / Ученые рассказали, сколько времени понадобилось, чтобы жизнь восстановилась после Великого вымирания

07.07.21 / Британия пообещала продолжить провокации в Черном море

01.12.20 / Россия отказалась обсуждать с США тему Крыма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика