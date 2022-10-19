Ударами ВКС России в районе Николаева и в Херсонской области уничтожено более 120 военнослужащих ВСУ и наемников

ВС РФ продолжили нанесение ударов высокоточным оружием воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российскими войсками на Купянском направлении в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка и Берестовое Харьковской области нанесено поражение подразделениям 14-й и 92-й бригад ВСУ и иностранных наемников. В итоге ликвидировано более 40 украинских военнослужащих и четыре бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Пресечены ночные попытки форсировать реку Жеребец на Красно-Лиманском направлении. Российскими войсками уничтожены около 30 украинских военнослужащих, три бронемашины.

Ракетными ударами ВКС РФ на Николаево-Криворожском направлении в районе города Николаев и пунктов Безыменное, Нововоскресенское и Трифоновка Херсонской области поражены подразделения 60-й пехотной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ и формирования «Иностранного легиона». Ликвидировано более 120 украинских военнослужащих и наемников, восемь бронемашин, отчитались в Минобороны.

В районах Двуречной и Металловки Харьковской области, Торецка, Яковлевки, Ильичовки, Подгорного Донецкой народной республики (ДНР), Гуляйполе Запорожской области ударами авиации поражены семь пунктов управления, а также 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожены три склада боеприпасов в районах Червоной Долины Харьковской области, Новогригоровки Запорожской области и Березнеговатого Николаевской области.

Под Купянском Харьковской области и Новоелизаветовкой Одесской области уничтожены две пусковые установки украинского ЗРК С-300, сообщил Конашенков.

Нанесено поражение двум артиллерийским батареям в районе Глушковки Харьковской области и взводам реактивной системы «Ураган» в районах Волчанска Харьковской области и Часов Яр ДНР, перечислили в Минобороны.

—