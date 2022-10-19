Телеканал NRK: Полиция задержала гражданина России за управление беспилотником в районе Шпицбергена

Норвежская полиция задержала в Хаммерфесте гражданина РФ за управление беспилотником в районе Шпицбергена, информирует телеканал NRK.

По данным NRK, 47-летнему мужчине с британским и российским гражданством предъявили обвинение в нарушении закона о санкциях. У задержанного, имя которого не называется, изъяты электронные устройства и дроны, записи с которых, по словам полицейских, будут иметь важнейшее значение для расследования. Обвиняемый, задержанный на срок в 14 дней, признался, что управлял дроном на Шпицбергене, передает ТАСС.

В среду из-за сообщений о беспилотниках были закрыты два норвежских аэропорта в Ферде и Бергене. Комментируя ситуацию, премьер-министр страны Йонас Гар Стере заявил, что Норвегия не потерпит, чтобы кто-то использовал дроны для наблюдения за критически важными объектами в Норвегии.

Напомним, в понедельник граждан России, троих мужчин и одну женщину, суд в провинции Нурланн на севере Норвегии отправил под арест из-за фотографирования засекреченного объекта.

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