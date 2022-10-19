Российские средства ПВО сбили в Херсонской области украинский Су-25
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Средствами ПВО в районе Трифоновки Херсонской области сбит Су-25 воздушных сил Украины и 12 беспилотников в районах населенных пунктов Суханово, Чайкино и Кучерское Херсонской области, Старомайорское, Луганское ДНР и Попасная ЛНР, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Перехвачены 11 снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха», а также восемь противорадиолокационных ракет HARM в районе Каховки, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Кроме того в Минобороны сообщили, что ударами ВКС РФ в районе Николаева, а также в Херсонской области были уничтожены более 120 военнослужащих ВСУ и наемников.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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