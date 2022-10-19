С ярко выраженной индивидуальностью и романтические: молодежные тенденции причесок на осень 2022 года

Существуют очень стильные и привлекательные прически, которые остаются в тренде на несколько сезонов. Именно так можно охарактеризовать молодежные прически, которые были популярными весной и летом, но не утрачивают своей актуальности сегодня и в будущей долгосрочной перспективе. Вот тенденции причесок, которые вы можете взять на вооружение ради смены имиджа или усовершенствования своего стиля.

Молодежный боб

Очень привлекательная прическа, которая подходит представительницам прекрасного пола с разными типами волос. Волосы можно оставить в предполагаемой техникой форме или несколько ее изменить, заправив пряди у лица за уши или зачесав волосы по направлению к затылочной зоне.

Клубничный оттенок

Оттенок клубники сразу превращает прическу в романтическую укладку, которая замечательно смотрится на волосах любого типа (в том числе и тонких). Стрижка выглядит оригинально и креативно, она женственна и невероятно элегантна.

Синие тона

В последнее время синие и голубые оттенки пользуются огромной популярностью. Волосы, как у Мальвины, может позволить себе носить только смелая, креативная и романтическая девушка, которая верит в сказки и хочет сделать волшебной свою жизнь.

Кудри

Если вы являетесь счастливой обладательницей вьющихся волос, вам неимоверно повезло, поскольку эта тенденция никогда не выходит из моды. Кроме того, ваша прическа не только замечательно смотрится, но и является очень практичной. Достаточно просто помыть голову и высушить привычным для вас способом. Каждый локон займет свое место, и прическа будет выглядеть просто потрясающе.

Эффект мокрых волос

Сложно не согласиться с тем, что новое является хорошо забытым старым. Именно об эффекте мокрых волос, которые были в тренде в конце прошлого века, можно так сказать. Они смотрятся очень стильно и оригинально, к тому же сделать прическу смогут все, кто пожелает. Достаточно нанести на волосы специальное средство, и эффект не заставит себя долго ждать.

Андеркат с длинными волосами

Если вам импонируют прически с ярко выраженной индивидуальностью, остановите свой выбор на андеркате на длинные волосы. Вы сможете носить их распущенными, а при оформлении прически поразить всех красотой узора на нижней части затылочной зоны. Оригинальность и индивидуальность заключаются именно в выборе узора, поскольку сможете нанести любую рисунок, который вам больше всего импонирует.

Андеркат со средними и короткими волосами

Очень стильная и креативная прическа, которая обязательно понравится смелым и немного дерзким девушкам. Волосы средней длины смотрятся на фоне выбритых боковых зон очень привлекательно. Оригинальным элементом является косичка, сплетенная из пряди с одной стороны.