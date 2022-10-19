 

Космодром «Восточный» переоборудуют для запуска кораблей SpaceX

19.10.2022, 13:33, Разное
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В рамках расширения программы сотрудничества между Роскосмосом и NASA на космодроме «Восточный» пройдёт глобальная модернизация – она позволит использовать площадку для полётов американского пилотируемого корабля Crew Dragon, производимого компанией SpaceX.

Для этого с космодрома будет полностью демонтировано оборудование Роскосмоса, на его месте воссоздадут действующий космодром на мысе Канаверал. В ходе реконструкции на «Восточном» появится аэропорт со взлётно-посадочной полосой длиной 3048 м вблизи стартовых комплексов для воздушной доставки тяжёлых и негабаритных грузов. Также в городе Циолковский Амурской области откроется российский филиал SpaceX.

– Я не политик, а учёный, но влияние политики на все сферы жизни человека сложно отрицать, – говорит Илон Маск. – Когда распадаются империи, очень важно сохранить лучшее, что остаётся от них. СССР оставил после себя космонавтику и нам очень важно воспользоваться российской космической площадкой. Думаю, космические агентства стран договорятся быстрее политиков.

Реконструкция «Восточного» будет производиться за средства федерального бюджета.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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