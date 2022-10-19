WSJ – в попытке сдержать рост цен на топливо США выставят на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва

В среду президент США Джо Байден в ходе обращения к нации объявит о продаже 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва страны, передаёт The Wall Street Journal. Как отмечает издание, таким образом в Белом доме рассчитывают сдержать рост цен на бензин в преддверии промежуточных выборов.



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Администрация президента США Джо Байдена планирует высвободить больше нефти из стратегического резерва страны в ближайшее время. Политики рассматривает возможность высвобождения ещё больших запасов этой зимой в попытке сдержать рост цен на топливо в преддверии промежуточных выборов, сообщает The Wall Street Journal.

В среду Байден намерен выступить с обращением к нации. Он затронет вопрос цен на топливо на фоне приближающихся промежуточных выборов в конгресс и истечения срока ранее запланированного высвобождения государственных резервов, которые помогли сдержать цены.

По словам источников издания в Белом доме, центральное место в обращении президента займёт объявление о том, что министерство энергетики продаст около 15 миллионов баррелей из Стратегического нефтяного резерва США. Отмечается, что продажа завершит высвобождение 180 миллионов баррелей, о котором Байден объявил в марте.

WSJ напоминает, что ранее Организация стран — экспортёров нефти и её партнёры во главе с Россией договорились о сокращении добычи, а в Москве пригрозили дальнейшим сокращением поставок в ответ на западные санкции. На этом фоне американские чиновники призывают администрацию Байдена продлить сроки высвобождения запасов нефти — первоначально предполагалось, что этот процесс должен завершиться в октябре.

В обращении к нации Байден планирует призвать министерство энергетики быть готовым к дополнительному высвобождению запасов, если РФ или другие страны «нарушат работу мировых рынков». В настоящий момент запасы поддерживаются на уровне 400 миллионов баррелей.

Как предполагается, Минэнерго США будет использовать доходы от продажи нефти из резерва для покупки энергоносителя и его пополнения в последующие годы. Администрация Байдена планирует в ближайшее время завершить разработку нового плана закупки нефти для пополнения резерва.

План предусматривает закупку нефти, когда цены будут на уровне или ниже $67—72 за баррель. Такой подход «защитит налогоплательщиков и поможет создать определённость в отношении будущего спроса на сырую нефть», — считают в Белом доме. Впрочем, по словам источников WSJ, такие закупки не будут производиться в ближайшие несколько месяцев.

Президент также намерен призвать нефтяные компании снизить расходы для потребителей, несмотря на то, что там утверждают, что цены определяются исключительно рыночными факторами. По данным издания, за последнюю неделю цены на бензин в США в среднем уже снизились более чем на 7 центов за галлон, но всё ещё остаются выше, чем месяц назад, более чем на 17 центов.

Как напоминает WSJ, США и G7 планируют ввести ограничение на цену российской нефти на мировом рынке в рамках экономической борьбы Запада с Москвой. В «Большой семёрке» намерены завершить разработку предельной цены, чтобы она начала действовать уже с 5 декабря.