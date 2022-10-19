Энн Хэтэуэй, Оливия Уайлд, Шарлиз Терон, Хейли Бибер и другие на светском ужине Women In Hollywood

Ежегодно в октябре американский журнал Elle представляет специальный ноябрьский выпуск с восемью обложками, на которых изображены восемь главных актрис уходящего года. Своеобразная премия Women In Hollywood была учреждена несколько лет назад, но ренессанс она пережила недавно, с ростом движения #MeToo. Поэтому “замечательную восьмерку” набирают среди представительниц американского шоу-бизнеса не только за профессиональные заслуги, но и за особые достижения в борьбе за права женщин и отстаивание женских прав в киноиндустрии и мире в целом.

В 2020 году это мероприятие, как и десятки других, пришлось отменить из-за коронавируса. А вот год назад было решено чествовать не восемь женщин, как обычно, а девять. В этот раз журнал вернулся к привычному формату, и, на удивление, размах вечеринки по этому поводу был скромнее, чем в прошлом году. На светский прием пришли почти все лауреатки – Энн Хэтэуэй, Сидни Суини, Сигурни Уивер, Мишель Йео, Оливия Уайлд, Ариана ДеБос и Исса Рэй. Актриса Зои Кравиц по каким-то причинам пропустила мероприятие.

Поддержать коллег и поздравить их с премией и обложкой пришли Хейли Бибер, Наоми Уоттс, Шарлиз Терон, Кристен Белл, Оливия Калпо, Финнеас (продюсер и брат Билли Айлиш), Мод Апатоу, Минди Калинг и многие другие.

Во время официальной части на сцене выступили все главные женщины вечера. В частности, Сигурни Уивер произнесла речь, в которой высказалась против принятого в США закона о запрете абортов и призвала женщин бороться за свои права.

Хейли Бибер Энн Хэтэуэй Сигурни Уивер Наоми Уоттс Шарлиз Терон Оливия Уайлд Ариана ДеБос Мишель Йео Мэдди Зиглер (в Fendi) Энн Хэтэуэй (украшения – Bulgari) Куинта Брансон Минди Калинг Кеке Палмер Ариана ДеБос Тусо Мбеду и Александра Шипп Исса Рэй Оливия Уайлд Ариана ДеБос