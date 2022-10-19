Мнение: О «непростых решениях» по Херсону



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Ну вот, это случилось, пока пол-России мирно спало по домам на излёте второго дня обычной рабочей недели. А те, кто не спали, вновь убедились, что чудес в военном деле практически не бывает. Командующий Объединённой группировкой войск (сил) в районе проведения СВО, генерал армии Сергей Суровикин, с назначением которого на этот ответственный пост многие российские «турбопатриоты» связывали если не решительный прорыв к быстрому достижению всех целей спецоперации, то хотя бы прекращение разного рода «жестов доброй воли», «перегруппировок» и прочих отходов «на более выгодные рубежи обороны», прямо-таки разочаровал подобного сорта общественность. Которая снова страшно возмущена «зрадой».

В первом после своего вступления в должность командующего ОГВС в районе СВО интервью «генерал Армагеддон» — таково одно из его популярных прозвищ в соцсетях, — со всей солдатской прямотой рубанул:

«В целом обстановку в зоне проведения специальной военной операции можно охарактеризовать как напряжённую. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск…, стремится прорвать нашу оборону… ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы… На херсонском направлении сложилась непростая ситуация… Прежде всего, российская армия обеспечит безопасный, уже объявленный выезд населения… Дальнейшие наши планы и действия в отношении города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации… Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений».

Тут, конечно, всполошились многие, от кремлёвских рупоров до инициативных общественников. Одни, как политолог Сергей Марков, задались вопросом, не решил ли генерал Суровикин «сдать Херсон». Другие, как прокремлёвский журналист Евгений Норин, ринулись объяснять, «почему нельзя оставлять Херсон». Третьи просто впали в ступор и удручённо замолчали.

На этом фоне мало кто заметил, что Сергей Суровикин обозначил принципиальное изменение тактики ВС РФ в ходе СВО. Если раньше Минобороны и Кремль подчёркивали, что удары высокоточным российским оружием наносятся исключительно по военной инфраструктуре и воинским частям ВСУ, то теперь будут выводиться из строя любые «объекты инфраструктуры, влияющие на боеспособность украинских войск». Что, собственно и наблюдается в последние дни. Генерал верен своим принципам…

Но вернёмся к «непростым решениям».

А с чего, интересно, все взяли, что это — непременно про новые «перегруппировки»? Вот, скажем, решение ударить по наступающим подразделениям ВСУ мощным оружием, ранее в ходе спецоперации не применявшимся, — оно разве простое? А нанести поражающий удар по центру принятия решений в Киеве — разве просто? А применить ещё что либо из этого «арсенала возможностей»?

Нет, нет и ещё раз нет — всё это совсем не просто!

Так откуда тогда #паника?

И почему именно у «турбопатриотов»? Он разве не верят начальству, которому служат?

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