Инвесторы построят в Москве еще 30 школ и детсадов

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19.10.2022, 12:05, Разное
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С 2020 года Москва подписала 25 соглашений по программе стимулирования создания рабочих мест. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По условиям соглашений инвесторы возведут 30 школ и детских садов к 2027 году. На эти цели направят более 27 миллиардов рублей.

“После сдачи объектов здесь смогут работать более 2,3 тысячи человек”, – уточнил Ефимов.

Так, на Западе Москвы инвесторы построят три детских сада и школу. На юге и юго-западе столицы возведут три школы и шесть детсадов. Также новое образовательное учреждение появится в Зеленограде.

Программа нацелена на комплексное развитие новых московских районов. Если застройщик инвестирует в создание новых рабочих мест, то его освобождают от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка.

Москва предоставляет бизнесу дополнительные преференции. Например, если инвестор построит объекты в сжатые сроки, то сможет получить повышенную льготу.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве построили 420 тысяч квадратных метров социальной и промышленной недвижимости. Это школы, детские сады, технопарки и другие объекты.


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