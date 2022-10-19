 

В парках Москвы высадили более 6600 именных деревьев

19.10.2022, 12:05, Разное
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Власти российской столицы прикладывают огромные усилия для развития городских природных зон. В Москве постоянно обновляются парки, которые становятся точками притяжения для местных жителей. Экологические проекты играют важное значение в жизни города, поэтому им уделяется пристальное внимание.

Так, нынешней осенью в столичных парках высадили уже более 6600 саженцев в рамках программы “Наше дерево”. Данный проект был запущен еще три года назад – он предполагает посадку в зеленых зонах именных деревьев. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, идея пришлась по вкусу жителям города.

“За прошедшие годы этот проект стал одним из самых популярных в городе, благодаря его реализации каждая московская семья получила возможность сделать уникальный подарок своему ребенку — собственное именное дерево”, – отметил чиновник.

Заместитель главы столичного региона также подчеркнул, что именные деревья начали высаживать в сентябре. К середине октября, по его словам, в парках Москвы появилось свыше 6600 новых саженцев, в том числе. Как правило, для высадки используются растения как хвойных, так и лиственных пород возрастом 10-15 лет.

Петр Бирюков уточнил, что среди высаженных осенью деревьев липа мелколистная, сосна обыкновенная, дуб черешчатый, яблоня домашняя, рябина обыкновенная, клен остролистный, груша плодовая, ива белая, ель обыкновенная. Саженцы появились на 18 природных территориях Москвы: в природно-исторических парках “Тушинский”, “Москворецкий”, “Кузьминки-Люблино”, заказнике “Долина реки Сетунь”, Крюковском лесопарке и других.

По правилам акции, заявку на высадку именного дерева москвичи могут подать в течение трех лет после рождения ребенка. На сайте проекта можно выбрать парк и участок, а также породу растения. При этом если дерево пострадает в течение трех лет с момента высадки, его заменят в ближайший рекомендованный период.

Важно отметить, что столичный проект позволяет москвичам не только увековечить памятную дату, но и помочь городу в решении экологических вопросов.
В департаменте информационных технологий Москвы подчеркнули, что с момента старта программы в парках города появилось уже более 22,5 тысячи саженцев.


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