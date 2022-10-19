Иван Янковский, Гоша Куценко и другие на премьере фильма “Плакать нельзя”

18 октября в столичном кинотеатре “Каро 11 Октябрь” состоялась премьера психологического триллера “Плакать нельзя”. Фильм представили режиссер Наталья Назарова, продюсер Вадим Быркин и исполнители главных ролей Иван Янковский, Светлана Чуйкина, Владимир Левченко и другие члены съемочной группы. С премьерой коллег поздравили Гоша Куценко, Кузьма Сапрыкин, Настя Кош, Юлия Назаренко-Благая и другие.

Пока мы монтировали кино мы сами удивилась насколько актуальной получилась наша картина, – отметила режиссер картины. – Но, конечно, прежде всего это решать вам, зрителям.

По сюжету действие фильма происходит в Скандинавии. Татьяна, русская эмигрантка отправляет сына в школу, но тот не возвращается. В поисках ребёнка она оказывается в тупике: по законам «новой» ювенальной юстиции, ее сын является собственностью государства.

В широком прокате с 20 октября.

Кузьма Сапрыкин Гоша Куценко Иван Янковский Светлана Чуйкина Режиссер Наталья Назарова с семьей Съемочная группа