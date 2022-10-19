 

Элегантный барбикор: Джулия Робертс на премьере фильма “Билет в рай”

19.10.2022, 11:45, Разное
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В начале недели в театре Regency Village в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма “Билет в рай” (Ticket to Paradise). Это, напомним, уже пятый совместный фильм Джулии Робертс и Джорджа Клуни, но сейчас они выступили не только в качестве главных актеров, но и исполнительных продюсеров.

Джордж, как и на лондонскую премьеру, пришел вместе со своей женой Амаль. Но большую часть времени все равно фотографировался со своей коллегой Джулией. Она, к слову, была неотразима в длинном платье Greta Constantine цвета фуксии. Актриса отказалась от наряда строгого кроя в пользу платья с рукавами-воланами, акцентными плечами и многоярусной юбкой. Его дополнили массивные серьги Chopard с россыпью драгоценных камней – розовых родолитов и бриллиантов – из коллекции Temptations Collection и золотое кольцо с цветком, инкрустированным бриллиантами, из коллекции Precious Lace Collection.

Ромком “Билет в рай” рассказывает историю давно разведенной пары. Их объединяет взрослая дочь, которая собралась замуж за балийца. Обеспокоенные родители прилетают на остров, чтобы помешать свадьбеи оградить ее от повторения своих ошибок. Режиссером и сценаристом выступил Ол Паркер (“Сейчас самое время”, “Mamma Mia!”).

Почему в этом сезоне все влюбились в розовый и при чем тут Барби – читайте здесь. А почему этот цвет стал прочно ассоциироваться с модным Домом Valentino, мы объясняли тут.


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